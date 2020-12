Zynga : Les Black Eyed Peas encouragent les fans à jouer séparément mais ensemble (#PlayApartTogether) à l'occasion des fêtes de fin d'année dans le cadre d'une campagne sur les médiaux sociaux en partenariat avec Zynga

Les musiciens pionniers disque de platine partagent des messages de gratitude et de distanciation sociale pour une saison des fêtes en toute sécurité, dans le cadre d’une campagne de l’industrie du jeu vidéo se déroulant actuellement

Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA) :

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201224005054/fr/

QUI :

Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), un leader mondial du divertissement interactif, collabore avec les musiciens de renommée mondiale, les Black Eyed Peas, pour partager un esprit de positivité, d’encouragement et d’espoir pour les fêtes.

DE QUOI S’AGIT-IL :

Dans le prolongement de l’initiative primée de l’industrie du jeu baptisée #PlayApartTogether (jouez séparément mais ensemble), les Black Eyed Peas ont enregistré des mots d’encouragement et d’espoir pour la santé et la sécurité pendant la période des fêtes. Le membre fondateur du groupe primé aux Grammy Awards, Taboo, a créé des vidéos personnelles qui seront partagées via le réseau #PlayApartTogether rassemblant plus de 80 sociétés de jeux vidéo à travers le monde, apportant la lumière, la chaleur et le style unique des Black Eyed Peas à cette saison des fêtes sans précédent.

CITATION :

« #PlayApartTogether a commencé comme un effort pour activer le vaste public des joueurs qui se sont engagés à apporter leur contribution dans la lutte contre la propagation du COVID-19 et à prendre soin les uns des autres », a déclaré Bernard Kim, président de l’édition chez Zynga. « Nous sommes profondément reconnaissants que les Black Eyed Peas, dont l’impact sur la culture et la musique est incommensurable, apportent leurs mots de force et d’inspiration à notre mouvement, afin que nous puissions avancer vers la nouvelle année dans un état d’esprit positif. Restez forts, restez en sécurité et restez optimistes, et souvenez-vous que nous avons tous notre rôle à jouer dans ce combat. »

CONTEXTE :

#PlayApartTogether est une initiative mondiale de l’industrie des jeux qui encourage la distanciation physique et d’autres mesures préventives puissantes dans la lutte contre le COVID-19 auprès du vaste public mondial des joueurs de jeux vidéo. Lancée par Zynga et comptant désormais plus de 60 entreprises participantes, #PlayApartTogether fournit des informations vitales, du divertissement et une connexion à distance aux joueurs du monde entier.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES :

Des ressources visuelles complémentaires sont disponibles à l’adresse : http://bit.ly/PATHoliday

À propos de Zynga

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde au moyen des jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué aux franchises de Zynga, parmi lesquelles CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon BlastTM, Toy BlastTM, Words With FriendsTM et Zynga PokerTM. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et jouables sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des sites aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.zynga.com, ou suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook, ou lisez le blog de Zynga.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles relatives, entre autres, à la participation des Black Eyed Peas à une initiative #PlayApartTogether. Les déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots, tels que « perspective », « projeté », « prévu », « envisage de », « pourra », « anticipe », « croire », « cible », « s’attendre à », et les déclarations au futur sont généralement de nature prévisionnelle. La réalisation ou l’accomplissement des faits couverts par lesdites déclarations prévisionnelles implique des risques importants, des incertitudes et des hypothèses. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles qui reposent sur les informations dont nous disposons à la date des présentes. Nous déclinons toute obligation d’actualisation des présentes déclarations prévisionnelles. D’autres informations concernant ces risques, incertitudes et hypothèses sont ou seront décrites plus en détail dans nos dépôts publics auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), dont des copies peuvent être obtenues sur notre site Internet consacré aux relations avec les investisseurs, à l’adresse http://investor.zynga.com ou sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201224005054/fr/