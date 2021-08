Zynga : Rollic dépasse 1 milliard de téléchargements au total à travers le monde

Titres Hyper-Casual en tête des charts, Hair Challenge, High Heels! et Tangle Master 3D ont chacun généré plus de 100 millions de téléchargements

Rollic, filiale de Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), un leader mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd’hui le franchissement d’une étape importante pour son studio : plus d’un milliard de téléchargements dans l’ensemble de son portefeuille diversifié de jeux hyperoccasionnels (Hyper-Casual). En tant que l’un des plus grands éditeurs Hyper-Casual au monde, Rollic a créé un processus de développement unique, tirant parti des informations basées sur les données et de tests rigoureux, pour concevoir et publier à plusieurs reprises des titres Hyper-Casual à succès. Le processus de Rollic génère des concepts de jeu divertissant pour tous, qui résonnent dans la culture pop et se propagent rapidement sur les principaux réseaux de médias sociaux comme TikTok.

Le portefeuille à croissance rapide, de Rollic comprend 15 titres figurant en première ou deuxième position des jeux téléchargés gratuitement dans l’App Store américain. Breakout hits Hair Challenge, High Heels! et Tangle Master 3D ont chacun généré plus de 100 millions de téléchargements dans le monde. Le titre récemment sorti de Rollic, Queen Bee a atteint la première position des jeux téléchargés gratuitement sur l’App Store américain en juin, tandis qu’Arrow Fest s’est hissé au deuxième rang des jeux téléchargés gratuitement sur l’App Store américain, depuis son lancement en juin. High Heels! a intégré un partenariat unique en son genre avec Kenneth Cole en juin, en lançant la collection PRIDE 2021 du designer emblématique, dans le jeu, pour célébrer la diversité et sensibiliser le public à la Coalition pour la santé mentale (Mental Health Coalition).

« Nous sommes époustouflés par la performance de Rollic depuis le début de l’année », a confié Bernard Kim, président de l’Édition, chez Zynga. « Rollic est un éditeur unique, capable de publier à plusieurs reprises des jeux qui surprennent et ravissent les joueurs. Ils ont inventé une nouvelle approche du développement, qui se traduit par des jeux à la fois simples et fascinants, dotés d’un attrait universel. »

« Je suis immensément fier de l’équipe Rollic pour cette réalisation capitale. Ce jalon met en évidence la capacité de Rollic à fusionner l’art et la science de la création des jeux, pour développer des titres qui suscitent l’intérêt des joueurs de tous horizons », a déclaré Burak Vardal, cofondateur de Rollic. « En améliorant constamment notre compréhension de ce que recherchent les joueurs d’aujourd’hui, et en créant des centaines de nouveaux concepts de jeu chaque trimestre, nous sommes en mesure de proposer des titres aussi divertissants qu’authentiques, qui réussissent à divertir des millions de personnes à travers le monde. »

Zynga a acquis Rollic en octobre 2020, marquant l’entrée de Zynga dans l’Hyper-Casual. Fondé en 2018 par Burak Vardal, Deniz Basaran et Mehmet Can Yavuz, Rollic s’est rapidement imposé comme un leader de la catégorie, grâce à son processus de développement innovant et son portefeuille passionnant de jeux Hyper-Casual. Les jeux de Rollic sont disponibles pour les appareils iOS et Android, dans plus de 175 pays à travers le monde.

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif, dont la mission est de connecter le monde grâce aux jeux. Fort d’une portée mondiale massive dans plus de 175 pays et régions, Zynga gère un portefeuille diversifié de franchises de jeux particulièrement prisés, qui ont été téléchargées plus de quatre milliards de fois sur mobile, notamment CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Avec Chartboost, une plateforme de publicité et de monétisation mobile, de premier plan, Zynga est une plateforme de nouvelle génération, leader du secteur, capable d’optimiser la publicité programmatique et les rendements à grande échelle. Fondée en 2007, Zynga a son siège en Californie et des sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur le site www.zynga.com, suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook, ou lisez le blog de Zynga.

À propos de Rollic

Fondé en décembre 2018, Rollic est un développeur et éditeur de jeux, basé à Istanbul, spécialisé dans les jeux Hyper-Casual gratuits pour iOS et Android. Les jeux publiés par Rollic incluent Arrow Fest, Blob Runner 3D, Block Breaker Miner, Go Knots 3D, Hair Challenge, High Heels!, Onnect – Pair Matching Puzzle, Queen Bee, Ragdoll Fighter et Tangle Master 3D. Rollic s’est donné pour mission de produire des titres mondiaux immensément attrayants tout en bâtissant un écosystème de développeurs florissant au sein de l’industrie du jeu. Rollic a été acquis par Zynga, un leader mondial du divertissement interactif, en octobre 2020. Pour en savoir plus, visitez www.rollicgames.com, ou suivez Rollic sur Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter, ou lisez le blog de Rollic.

