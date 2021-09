Zynga : annonce la sortie de ReVamp, premier jeu de tromperie sociale multijoueur sur Snapchat

Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), leader mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd’hui que ReVamp, futur jeu de tromperie sociale multijoueur, serait bientôt lancé sur plusieurs marchés en exclusivité sur Snapchat. Le jeu sur le thème des vampires sera le premier titre de tromperie sociale sur Snapchat, et offrira la possibilité aux Snapchatters de croquer à belles dents ce type de jeu populaire.

Zynga Announces ReVamp, the First Multiplayer Social Deception Game For Snapchat (Graphic: Business Wire)

ReVamp est un jeu d’imposture multijoueur en temps réel, dans le cadre duquel les joueurs doivent découvrir qui est le joueur vampire parmi leur groupe d’amis, tandis qu’ils rénovent les pièces d’un vieux manoir. Au cours du jeu, les joueurs humains doivent réaliser des tâches de rénovation, telles que la démolition et construction, afin d’améliorer leurs chances de survie, tout en identifiant et combattant le vampire lors de la phase de vote. Les joueurs vampires doivent éviter la suspicion tout en éliminant les joueurs humains en remplissant une liste de fausses tâches dans toutes les pièces du manoir.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Snap afin de créer de nouveaux jeux amusants à se mettre sous la dent, qui s’intègrent parfaitement à la mécanique hautement sociale de sa plate-forme », a déclaré Bernard Kim, président de l’édition chez Zynga. « ReVamp réinvente le genre de jeux de tromperie sociale pour les joueurs humains et vampires de Snapchat de tous niveaux. »

« Zynga a été l’un des premiers développeurs à lancer un jeu sur Snapchat. Depuis le début de notre partenariat, nous avons été impressionnés par la manière dont son équipe de développement travaille pour définir l’univers de jeu social, propose de nouveaux concepts de jeux amusants et créent des contenus pour notre communauté », a déclaré Pany Haritatos, directeur Snap chez Snap Games. « À l’heure où notre plateforme de jeux continue de croître, les titres tels que ReVamp soulignent l’évolution et le potentiel de la plate-forme. »

ReVamp est le troisième jeu de Zynga lancé exclusivement pour Snapchat, suite à l’annonce du partenariat multijeux entre Zynga et Snap en juin 2020. Zynga est un partenaire original de Snapchat depuis le lancement de la plate-forme Snap Games, ayant précédemment lancé les jeux Bumped Out et Tiny Royale en exclusivité sur la plate-forme.

Les joueurs sont invités à se rendre sur www.zynga.com pour prendre connaissance des dernières nouveautés à propos de ReVamp. Snap Games, conçu pour une jouabilité mobile entre amis, a été créée sur le puissant moteur de jeux PlayCanvas. La plate-forme, lancée en avril 2019, propose une sélection organisée de titres originaux et tiers.

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif, dont la mission est de connecter le monde par le jeu. D’une dimension internationale massive, présent dans plus de 175 pays et régions, Zynga gère un portefeuille diversifié de franchises de jeux particulièrement prisés, téléchargées plus de quatre milliards de fois sur mobile, notamment CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Hair ChallengeTM, Harry Potter : Puzzles & SpellsTM, High Heels!TM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!™, Queen BeeTM, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With FriendsTM et Zynga PokerTM. Avec Chartboost, une plate-forme de publicité et de monétisation mobile, de premier plan, Zynga est une plate-forme de nouvelle génération, leader du secteur, capable d’optimiser la publicité programmatique et les rendements à grande échelle. Basée en Californie depuis sa création en 2007, Zynga possède des bureaux en Amérique du Nord, Europe et Asie. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur le site www.zynga.com, suivez Zynga sur Facebook, Instagram et Twitter, ou consultez le blog de Zynga.

