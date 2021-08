Zynga : annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2021

Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA) a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 juin 2021 en publiant la lettre de la direction relative aux résultats du 2e trimestre 2021 sur son site Web consacré aux Relations avec les investisseurs. Veuillez consulter ci-joint la lettre relative aux résultats trimestriels, ou vous rendre sur http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results.

« Nous avons clôturé un premier semestre 2021 solide, avec des résultats au 2e trimestre qui ont dépassé nos prévisions, réalisant notre meilleure performance à ce jour pour un deuxième trimestre en termes de chiffre d'affaires, de réservations et de flux de trésorerie d’exploitation. Notre stratégie pluriannuelle, qui consiste à développer nos services en direct, à lancer de nouveaux jeux et à investir dans une expansion mondiale, continue de positionner Zynga pour la croissance », a déclaré Frank Gibeau, PDG de Zynga. « Aujourd’hui, nous sommes ravis d’accueillir officiellement l’équipe de Chartboost au sein de Zynga, ainsi que d’annoncer un accord en vue de l’acquisition de la société StarLark, basée en Chine, dont l’équipe de développeurs talentueux est à l’origine de la franchise mobile à succès, Golf Rival. »

La direction de Zynga tiendra également une téléconférence à 14 h, heure du Pacifique (17 h, heure de l’Est), aujourd’hui, pour commenter les résultats de la société. Vous pourrez poser des questions durant l’appel, et Zynga répondra à autant de questions que possible.

La téléconférence est accessible à l’adresse suivante : http://investor.zynga.com, et une rediffusion sera disponible sur le site Web après la conférence, ou en appelant le numéro de suivant :

Numéro d’appel gratuit : (800) 537-0745

Numéro d’appel international : (253) 237-1142

Identifiant de la téléconférence : 5929717

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif, dont la mission est de connecter le monde grâce aux jeux. Forte d’une portée mondiale massive dans plus de 175 pays et régions, Zynga gère un portefeuille diversifié de franchises de jeux particulièrement prisés, qui ont été téléchargées plus de quatre milliards de fois sur mobile, notamment CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Hair Challenge™, Harry Potter : Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Avec Chartboost, une plateforme de publicité et de monétisation mobile, de premier plan, Zynga est une plateforme de nouvelle génération, leader du secteur, capable d’optimiser la publicité programmatique et les rendements à grande échelle. Fondée en 2007, Zynga a son siège en Californie et des sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur le site www.zynga.com, suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook, ou lisez le blog de Zynga.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995, y compris des déclarations portant, entre autres choses, sur : les opérations et initiatives actuelles et futures de Zynga, y compris le potentiel de croissance future de notre entreprise ; notre capacité à obtenir les avantages escomptés de l’acquisition de Chartboost, Inc. (« Chartboost »), à réaliser nos projections concernant les performances financières et opérationnelles futures, et à être un concurrent efficace dans l’industrie mondiale de la publicité ; et notre projet d’acquisition de Beijing StarLark Technology Co., Ltd. (« StarLark »), la franchise à l’origine du jeu mobile Golf Rival et d’autres jeux apparentés, des propriétés intellectuelles, des dossiers commerciaux et d'autres actifs et passifs spécifiés, y compris notre capacité à obtenir les avantages escomptés de l’acquisition et à tirer parti de la plateforme et des capacités de Zynga pour générer davantage de croissance. Les déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots, tels que « projeté », « prévu », « envisager de », « pouvoir », « anticiper », « croire », « cibler », « s’attendre à », et les déclarations au futur sont généralement de nature prévisionnelle. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances futures, et reflètent les attentes actuelles de la direction. La réalisation ou le succès des éléments couverts par les présentes déclarations prévisionnelles implique des risques, des incertitudes et des hypothèses importants, et nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés ou implicites. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles qui reposent sur les informations dont nous disposons à la date des présentes. Nous déclinons toute obligation d’actualisation des présentes déclarations prévisionnelles. Parmi les facteurs susceptibles de faire varier les résultats réels, citons : notre capacité à intégrer efficacement Chartboost et à réaliser les bénéfices escomptés de la transaction ; l’impact de l’acquisition sur les résultats d’exploitation et commerciaux de Zynga et de Chartboost, et notre capacité à maintenir des relations avec nos partenaires commerciaux ; la satisfaction des conditions de clôture de la transaction relative à StarLark et notre capacité à clôturer la transaction en temps opportun ; notre capacité à intégrer efficacement et à réaliser les avantages attendus de l'acquisition de StarLark et des transactions connexes ; les risques de litiges et/ou d’actions réglementaires liés à ces transactions ; et notre capacité à être un concurrent efficace dans les secteurs de la publicité mobile et des jeux mobiles. D’autres renseignements concernant ces risques, incertitudes et hypothèses, ainsi que les facteurs supplémentaires qui pourraient faire varier les résultats réels sont ou seront décrits plus en détail dans nos documents publics déposés auprès de la Commission des valeurs et des changes (la « SEC »), et dont des copies peuvent être obtenues en visitant la section « Relations avec les investisseurs » de notre site Web à l’adresse http://investor.zynga.com, ou sur le site Web de la SEC, à l’adresse www.sec.gov.

