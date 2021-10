Zynga : clôture l'acquisition du développeur de jeux mobiles StarLark et élargit son portefeuille de jeux avec la franchise à grand succès, Golf Rival

Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), un leader mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd’hui la clôture de l’acquisition de StarLark, développeur de Golf Rival, un jeu de golf mobile à croissance rapide, deuxième plus important jeu de ce type au monde, auprès de Betta Games, pour un prix d’achat total d’environ 525 millions USD en espèces et en actions.

StarLark apporte à Zynga l’équipe de développement talentueuse à l’origine du jeu mobile à succès Golf Rival, dans lequel les gamers de tous niveaux s’affrontent en temps réel dans des matchs joueur contre joueur et dans le cadre de tournois multijoueurs, sur des parcours spectaculaires avec des équipements personnalisables. Cette acquisition étend également la présence de Zynga à l’international en établissant un nouveau studio basé en Chine avec un accès au vivier de talents créatifs de la région. StarLark continuera d’être dirigée par son fondateur et directeur général, Henry You, et son équipe de direction actuelle. StarLark a d’autres projets en cours de développement.

« Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe extraordinairement talentueuse de StarLark au sein de Zynga », a déclaré Frank Gibeau, président-directeur général de Zynga. « StarLark et Zynga partagent une vision commune : rapprocher les gens par le biais des jeux. Avec Golf Rival, nous élargissons le portefeuille de Zynga avec une nouvelle franchise à succès et établissons une présence de développeur en Chine, un pays qui compte des talents techniques et créatifs inégalés. En tant qu’équipe combinée, nous sommes bien positionnées pour croître plus rapidement ensemble. »

« StarLark partage une passion commune avec Zynga, à savoir unir les gamers mobiles où qu’ils soient dans le monde. En nous associant à Zynga, nous allons avoir accès aux importantes ressources mondiales et à l’expertise de la société, tout en continuant de développer un contenu nouveau et passionnant pour les joueurs », a ajouté Henry You, fondateur et directeur général de StarLark. « Nous sommes ravis d’entamer le nouveau chapitre de notre parcours aux côtés de Zynga, un leader mondial des jeux mobiles. »

La clôture de cette acquisition prend effet le 5 octobre 2021. Zynga prévoit de mettre à jour ses prévisions pour l’exercice complet 2021 à l’occasion de la publication de ses résultats financiers du 3e trimestre 2021, le lundi 8 novembre.

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif, dont la mission est de connecter le monde par le jeu. Fort d’une portée mondiale massive dans plus de 175 pays et régions, Zynga gère un portefeuille diversifié de franchises de jeux populaires qui ont été téléchargées plus de quatre milliards de fois sur mobile, notamment CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Hair Challenge™, Harry Potter : Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Avec Chartboost, une plateforme de publicité et de monétisation mobile, de premier plan, Zynga est une plateforme de nouvelle génération, leader du secteur, capable d’optimiser la publicité en ligne et les rendements d’échelle. Basée en Californie depuis sa création en 2007, Zynga possède des bureaux en Amérique du Nord, Europe et Asie. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur le site www.zynga.com, suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook, ou consultez le blog de Zynga.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995, y compris des déclarations portant, entre autres choses, sur : notre capacité à réaliser les bénéfices anticipés de notre acquisition de Beijing StarLark Technology Co., Ltd. (« StarLark) » et la franchise de jeu mobile Golf Rival, y compris la croissance de la franchise Golf Rival, le développement de jeux futurs, et l’attraction et la fidélisation d’un personnel de développement clé ainsi que d’autres membres du personnel. Les déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots, tels que « projeté », « prévu », « envisager de », « pouvoir », « anticiper », « croire », « cibler », « s’attendre à », et les déclarations au futur sont généralement de nature prévisionnelle. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances futures, et reflètent les attentes actuelles de la direction. La réalisation ou le succès des éléments couverts par les présentes déclarations prévisionnelles implique des risques, des incertitudes et des hypothèses importants, et nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés ou implicites. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles qui reposent sur les informations dont nous disposons à la date des présentes. Nous déclinons toute obligation d’actualisation des présentes déclarations prévisionnelles. D’autres renseignements concernant ces risques, incertitudes et hypothèses, ainsi que les facteurs supplémentaires qui pourraient faire varier les résultats réels sont ou seront décrits plus en détail dans nos documents publics déposés auprès de la Commission des valeurs et des changes (la « SEC »), et dont des copies peuvent être obtenues en visitant la section « Relations avec les investisseurs » de notre site Web à l’adresse http://investor.zynga.com, ou sur le site Web de la SEC, à l’adresse www.sec.gov.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

