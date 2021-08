Zynga : conclut un accord en vue de l'acquisition du développeur de jeux mobiles StarLark, l'équipe derrière la franchise à succès Golf Rival

Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), un leader mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif en vue d’acquérir StarLark, le développeur du deuxième plus important jeu de golf mobile au monde, Golf Rival, auprès de Betta Games, pour un montant de 525 millions USD en espèces et en actions. Cette acquisition apporte à Zynga une équipe de développement talentueuse ayant la capacité éprouvée de créer un succès mondial et qui a dans son portefeuille des projets supplémentaires en stade de développement précoce. StarLark permet également à Zynga d’étendre sa présence internationale en bénéficiant d’un studio basé en Chine avec un accès à la base de talents créatifs de la région.

Dans Golf Rival, les gamers de tous niveaux s’affrontent en temps réel dans des matchs joueur contre joueur et dans le cadre de tournois multijoueurs, sur des parcours spectaculaires avec des équipements personnalisables. Le jeu s’est rapidement développé pour devenir le deuxième plus important jeu de golf mobile au monde, avec six millions de téléchargements rien qu’en 2021.

« Avec l’acquisition de Golf Rival, Zynga accueille une équipe talentueuse ayant la capacité éprouvée de créer un succès mondial, tout en élargissant sa présence internationale avec un nouveau studio en Chine », a déclaré Frank Gibeau, PDG de Zynga. « Golf Rival est rapidement devenu le deuxième plus important jeu de golf mobile au monde, avec six millions de téléchargements rien qu’en 2021. Ensemble, Zynga et StarLark sont bien placées pour faire grandir Golf Rival encore plus rapidement, avec en plus de nouveaux projets en stade de développement précoce.

« Je suis très fier de l’équipe de StarLark qui a su faire de Golf Rival un succès mondial, et nous sommes ravis de rejoindre Zynga pour accélérer encore l’incroyable trajectoire de croissance du jeu en tant que franchise perpétuelle », a confié pour sa part Henry You, fondateur et directeur général de StarLark. « Ce partenariat va offrir à Zynga une plus grande accessibilité au vivier de talents de la Chine, tout en permettant à StarLark d’accéder aux ressources et à l’expertise mondiales de Zynga. »

Zynga va acquérir le studio de développement de StarLark et la franchise Golf Rival pour un montant d’environ 525 millions USD, dont environ 315 millions USD en espèces et environ 210 millions USD d’actions ordinaires de Zynga (émises au cours de clôture moyen par action au cours de la période boursière de trente jours qui s’est terminée le 2 août 2021). La contrepartie finale de la clôture inclura également les ajustements de clôture habituels, et la transaction devrait arriver à terme au quatrième trimestre 2021.

Zynga a été conseillée par White & Case et Fangda Law. Aream & Co. a agi en tant que conseiller financier exclusif et Orrick en tant que conseiller juridique de Betta Games dans le cadre de cette transaction.

À propos de Zynga

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde grâce aux jeux. Avec une portée mondiale massive dans plus de 175 pays et régions, Zynga possède un portefeuille diversifié de franchises de jeux populaires qui ont été téléchargés plus de quatre milliards de fois sur mobile, y compris CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Avec Chartboost, une plateforme de publicité et de monétisation mobile de premier plan, Zynga est une plateforme de nouvelle génération leader de l’industrie, capable d’optimiser la publicité programmatique et les rendements à grande échelle. Fondée en 2007, Zynga a son siège en Californie et des sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur le site www.zynga.com, suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook, ou lisez le blog de Zynga.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995, y compris des déclarations portant, entre autres choses, sur : l’acquisition proposée de Beijing StarLark Technology Co., Ltd. (« StarLark »), de la franchise de jeux mobiles Golf Rival et des autres jeux associés, des propriétés intellectuelles, des dossiers commerciaux et d’autres actifs et passifs spécifiés ; notre capacité à obtenir les avantages escomptés de l’acquisition, y compris la croissance de la franchise mobile Golf Rival, le développement de futurs jeux, et l’attraction et la fidélisation d’un personnel de développement clé et d’autres membres de personnel ; le prix de l’acquisition et la date de conclusion de la transaction. Les déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots, tels que « projeté », « prévu », « envisager de », « pouvoir », « anticiper », « croire », « cibler », « s’attendre à », et les déclarations au futur sont généralement de nature prévisionnelle. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances futures, et reflètent les attentes actuelles de la direction. La réalisation ou le succès des éléments couverts par les présentes déclarations prévisionnelles implique des risques, des incertitudes et des hypothèses importants, et nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés ou implicites. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles qui reposent sur les informations dont nous disposons à la date des présentes. Nous déclinons toute obligation d’actualisation des présentes déclarations prévisionnelles. Les facteurs susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent : la satisfaction des conditions de clôture de la transaction et notre capacité à conclure la transaction en temps opportun ; notre capacité à réussir l’intégration et à obtenir les avantages attendus de la transaction ; ainsi que les risques de litiges et/ou de mesures réglementaires liés à la transaction. D’autres renseignements concernant ces risques, incertitudes et hypothèses, ainsi que les facteurs supplémentaires qui pourraient faire varier les résultats réels sont ou seront décrits plus en détail dans nos documents publics déposés auprès de la Commission des valeurs et des changes (la « SEC »), et dont des copies peuvent être obtenues en visitant la section « Relations avec les investisseurs » de notre site Web à l’adresse http://investor.zynga.com, ou sur le site Web de la SEC, à l’adresse www.sec.gov.

