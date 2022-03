Zynga et StarLark célèbrent le quatrième anniversaire de Golf Rival

Le deuxième plus grand jeu de golf mobile au monde marque des jalons, et invite les joueurs à participer aux événements de jeux du nouvel anniversaire

StarLark, une filiale de Zynga Inc., a annoncé aujourd’hui qu’elle célébrait le quatrième anniversaire de Golf Rival, son jeu de golf mobile sur le thème de la fantaisie, des plus appréciés par les joueurs, et avait prévu plusieurs événements en jeu, à leur intention. Pour célébrer la croissance passionnante du titre, StarLark présente les étapes importantes des quatre dernières années, le regard tourné vers l’avenir.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220317005212/fr/

4 Year Anniversary (Graphic: Business Wire)

Jalons du quatrième anniversaire

Golf Rival offre aux passionnés de golf mobile, du monde entier, des compétitions joueur contre joueur (PvP), riches en adrénaline, et remplies de moments fantastiques, comme des dunk shots à longue distance et des trick shots. Depuis son lancement en 2018, le jeu a franchi les étapes suivantes :

Plus de 30 millions de téléchargements du jeu à ce jour : un enthousiasme qui ne cesse d’augmenter !

: un enthousiasme qui ne cesse d’augmenter ! 5 millions de matchs en une journée : un nouveau cap franchi en 2021

: un nouveau cap franchi en 2021 Conçu avec plus de 250 parcours d’exception : chaque parcours offre des paysages spectaculaires et des stratégies de tir passionnantes, réparties sur 26 lieux thématiques à travers le monde

: chaque parcours offre des paysages spectaculaires et des stratégies de tir passionnantes, réparties sur 26 lieux thématiques à travers le monde + de 250 balles spéciales : les balles spéciales offrent aux joueurs un niveau de stratégie supplémentaire pour différentes conditions de parcours

: les balles spéciales offrent aux joueurs un niveau de stratégie supplémentaire pour différentes conditions de parcours Événements en direct en cours : un nouveau contenu alimente en continu la motivation des joueurs, avec plus de 150 défis, 125 tournois et 35 saisons Kingdom partagés à ce jour

: un nouveau contenu alimente en continu la motivation des joueurs, avec plus de 150 défis, 125 tournois et 35 saisons Kingdom partagés à ce jour Plus de 17 millions de Holes-in-One : offrant aux joueurs des millions de raisons de célébrer une victoire

« Nous sommes convaincus que Golf Rival a réussi un hole-in-one avec les joueurs, car il attire aussi bien les fans de golf que les joueurs occasionnels, leur offrant une expérience de golf à la fois compétitive et axée sur la fantaisie », a déclaré Henry You, fondateur et directeur général de StarLark. « Nous tenons à remercier nos joueurs pour le succès obtenu au cours des quatre dernières années, et avons hâte d’ajouter encore plus de plaisir au jeu, grâce au nouveau contenu dynamique en cours d’élaboration par notre équipe. »

Événements d’anniversaire en jeu

Un événement anniversaire Golf Rival a lieu chaque année sur l’ancienne île de Goff, une île paradisiaque fictive dans le monde de Golf Rival, et où viennent jouer les meilleurs compétiteurs. Ce printemps, les joueurs participeront à deux événements organisés dans une zone de l’île, jusque-là dissimulée par les nuages : le majestueux et nouveau parcours de golf, Cloud Sea, surplombant l’océan.

Sky Walker Challenge : un défi PvP de 12 rounds sur le parcours Cloud Sea qui se déroulera sur deux week-ends (du 25 au 28 mars, et du 2 au 4 avril 2022). Les joueurs qui terminent le défi seront récompensés par des prix ultimes contenant tout un assortiment de pièces, de pierres précieuses, de cartes de club, de balles de golf et de clubs légendaires.

Tournoi Cloud Nine : Pour les joueurs qui préfèrent un défi en solo, Cloud Sea sera également ouvert pour un événement autonome de 18 trous (du 26 au 28 mars, du 28 au 30 mars, et du 1er au 4 avril 2022). Dans le cadre du concours, les golfeurs peuvent s’essayer à maîtriser le parcours et atteindre de nouveaux records personnels qui leur vaudront de remporter des prix spéciaux.

« Je ne cesse de m’émerveiller face à la passion et au dévouement mis en œuvre au quotidien par l’équipe de Golf Rival », a confié Yaron Leyvand, vice-président exécutif des Jeux, chez Zynga. « Ils parviennent à motiver en continu les golfeurs mobiles du monde entier, en créant des expériences de golf, fantastiques, dont le niveau de qualité est constamment surpassé, et qui surprennent nos joueurs autant qu’elles les ravissent à chaque nouvelle livraison de contenu. »

Pour en savoir plus sur cet événement en jeu, et ceux qui suivront, veuillez consulter Golf Rival sur Facebook.

Note de la rédaction :

Pour les illustrations et ressources de diffusion clés, cliquez ici.

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif, dont la mission est de connecter le monde par le jeu. Avec une vaste envergure mondiale couvrant plus de 175 pays et régions, Zynga gère un portefeuille diversifié de franchises de jeux particulièrement prisées, qui ont été téléchargées plus de quatre milliards de fois sur mobile, notamment CSR Racing™, Empires & Puzzles™, FarmVille™, Golf Rival™, Hair Challenge, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Avec Chartboost, une plateforme de publicité et de monétisation mobile, de premier plan, Zynga est une plateforme de nouvelle génération, leader du secteur, capable d’optimiser la publicité en ligne et les rendements à grande échelle. Basée en Californie depuis sa création en 2007, Zynga possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur le site www.zynga.com, suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook, ou consultez le blog de Zynga.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220317005212/fr/