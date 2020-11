Zynga : et le syntoniseur automobile Liberty Walk lancent un concours de design unique en son genre pour la nouvelle fonctionnalité Elite Tuners deCSR Racing 2

Le design gagnant du concours Elite Tuners de CSR2 : « Design A Wrap » apparaitra dans le jeu et sera placé sur une voiture réelle conçue par Liberty Walk

Aujourd'hui, Zynga (Nasdaq : ZNGA), un leader mondial du divertissement interactif, a annoncé un partenariat avec le syntoniseur automobile japonais de premier plan Liberty Walk pour le lancement de la nouvelle fonctionnalité Elite Tuners et du concours « Design A Wrap » dans CSR Racing 2 (CSR2).

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201124005114/fr/

Zynga and Automotive Tuner Liberty Walk Launch One-Of-A-Kind Design Competition for CSR Racing 2’s New Elite Tuners Feature (Photo: Business Wire)

Dès le 9 décembre, les joueurs pourront participer au concours de course mobile exclusif en concevant un habillage automobile personnalisé qui sera présenté dans CSR2 et le design du gagnant du concours sera placé sur une Toyota Supra réelle par Liberty Walk. Pour participer, les joueurs téléchargeront les habillages qu'ils auront conçus sur les médias sociaux, en taggant @CSRRacing et en utilisant le mot-dièse #CSR2Wrap. Les joueurs seront encouragés à aimer et à partager leurs designs préférés.

Les 10 meilleurs designs sélectionnés seront présentés à l'équipe Liberty Walk qui choisira alors le finaliste le 20 février 2021 dans le cadre d'un dévoilement spécial du design automobile sélectionné. En annonçant le partenariat, le fondateur de Liberty Walk, Wataru San, et son équipe ont publié une vidéo illustrant la nouvelle fonctionnalité Elite Tuners dans CSR2.

Elite Tuners est l'une des plus importantes expansions de personnalisation dans l'histoire de CSR2, donnant aux joueurs la liberté sans précédent d'exprimer leur identité avec une personnalisation approfondie telle que des kits de carrosserie, des ailerons, et bien plus. Les joueurs peuvent également améliorer leurs performances et ajouter des voitures rares à leur collection existante.

« Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe emblématique de Liberty Walk pour fournir la fonctionnalité Elite Tuners dans CSR2 comme expérience de personnalisation de premier ordre pour nos joueurs du monde entier », a déclaré Julian Widdows, vice-président de CSR2. « Le fait que Liberty Walk donne vie à un habillage de voiture personnalisé est un rêve devenu réalité pour n'importe quel joueur. J'ai très hâte de voir la créativité et les designs de nos joueurs. »

« Nous collaborons avec CSR Racing 2 depuis déjà quelques années », a ajouté Wataru San, fondateur de Liberty Walk. « Ils ont recréé nos kits de carrosserie de la meilleure façon et ont respecté notre design et notre style. Nous leur faisons confiance et je suis très heureux d'apparaître dans le jeu lors de mon propre événement. Nous avons fait de notre mieux pour faire plaisir à nos fans et à ceux de CSR2. »

CSR2 peut être téléchargé gratuitement sur l'App Store et Google Play. Pour en savoir plus sur CSR2, rendez-vous sur les chaînes communautaires du jeu sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

Pour visualiser les actifs à l'appui pour CSR2, veuillez cliquer ici :

https://www.dropbox.com/sh/iw2xzdy94t2sgw6/AAAgs6JF_NJBY_cVhYTum_z7a?dl=0

À PROPOS DE ZYNGA INC.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde grâce aux jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué les franchises de Zynga, notamment CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et jouables sur les plates-formes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des sites aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.zynga.com, suivez Zynga sur Twitter, Instagram, et Facebook, ou lisez le blog de Zynga.

DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles concernant, entre autres, la sortie de caractéristiques et d'événements futurs autour du jeu CSR Racing 2. Ces déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots tels que « perspectives », « projeté », « prévu », « envisage de », « pourra », « anticiper », « croire », « cibler », « s’attendre à », et l’emploi du futur est généralement défini en termes prospectifs. La réalisation ou la réussite des faits couverts par lesdites déclarations prévisionnelles implique des risques importants, des incertitudes et des hypothèses. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles qui reposent sur les informations dont nous disposons à la date des présentes. Nous déclinons toute obligation d’actualisation des présentes déclarations prévisionnelles. D’autres renseignements concernant ces risques, incertitudes et hypothèses sont ou seront décrits plus en détail dans nos documents publics déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission, SEC), et dont des copies peuvent être obtenues en visitant la section Relations avec les investisseurs de notre site Web à l’adresse http://investor.zynga.com, ou sur le site Web de la SEC, à l’adresse www.sec.gov.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201124005114/fr/