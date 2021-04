Zynga : L'industrie du jeu vidéo prend le temps de la réflexion et s'engage à nouveau en faveur de la campagne #PlayApartTogether maintenant que le jalon d'une année est atteint

La campagne encourage les joueurs à suivre les directives de santé et de sécurité de l’Organisation mondiale de la Santé, se rapportant à la COVID-19, tout en fournissant des informations et en offrant une connexion sociale

Aujourd’hui, les grands noms de l’industrie mondiale du jeu vidéo qui avaient participé à #PlayApartTogether se sont engagés à réactiver l’initiative lancée il y a un an, qui encourage les joueurs du monde entier à suivre les conseils de santé de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la prévention de la COVID-19.

Games Industry Reflects on and Recommits to #PlayApartTogether Campaign at One Year Milestone

Dans le cadre de #PlayApartTogether, un grand nombre de sociétés du secteur des jeux vidéo ont accepté de diffuser des messages de santé factuels émanant de l’OMS, pour contribuer à ralentir la propagation de la COVID-19. Pour promouvoir ces messages, des centaines de grands noms de l’industrie du jeu vidéo, présents dans l’espace de divertissement interactif ont encouragé leur vaste réseau d’utilisateurs à suivre les directives de santé de l’OMS, notamment en termes de distanciation physique, de port du masque, d’hygiène des mains et des voies respiratoires, d’évitement des foules, et de bonne ventilation des pièces.

Depuis le lancement initial de la campagne, #PlayApartTogether a été adoptée par des plateformes et des organisations de tout l’espace du divertissement numérique, y compris des fabricants de jeux pour mobiles, consoles et PC, des développeurs de matériel, des plateformes, des acteurs du sport électronique, des plateformes de streaming, des universités, des organisations à but non lucratif, et des groupes de défense des consommateurs. Le hashtag a été vu par des joueurs du monde entier pendant la pandémie, notamment en Finlande, Allemagne, Israël, Italie, au Japon, en Jordanie, aux Pays-Bas, en Russie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

L’OMS a été la principale agence internationale dédiée à la santé, dans la riposte mondiale contre l’épidémie de coronavirus, donnant la priorité à la bonne information des populations par le biais d’un accès équitable à des renseignements fiables. Au fur et à mesure que les informations sont apparues sur le virus, et que des diagnostics, des traitements et des vaccins ont été développés et utilisés dans le monde entier, l’OMS a fourni en continu des conseils essentiels et des recommandations de santé publique aux gouvernements, aux communautés et aux individus partout dans le monde, notamment par le biais de nouveaux canaux de communication de grande envergure.

En proposant des événements spéciaux, des exclusivités, des activités, des récompenses et en constituant une source d’inspiration pour des jeux parmi les plus populaires au monde, #PlayApartTogether encourage les utilisateurs à adopter les meilleures pratiques en termes de protection contre la transmission de la COVID-19, aussi bien pour leur propre santé que pour celle de leur famille et de leurs communautés. Des informations relatives à la prévention de la COVID-19 ont été incorporées dans les jeux, permettant aux gamers du monde entier de recevoir le message suivant : « Où que vous soyez, quel que soit le jeu auquel vous jouez, vous pouvez faire la différence. »

Suivez le hashtag #PlayApartTogether sur les réseaux sociaux pour les mises à jour continues et des informations complémentaires.

Partenaires de l’industrie du jeu vidéo ayant rejoint la campagne #PlayApartTogether Activision Blizzard GSN Games Riot Games Atomhawk Jagex Rovio BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Jam City Scopely Big Fish Games Kabam Snap Dirtybit Lenovo Tencent Games Drone Racing League Level Ex thatgamecompany fortyseven communications Maysalward Tilting Point G5 Entertainment MobilityWare Twitch Graffity NCSOFT Ubisoft Green Man Gaming PocketGems Unity Gismart PlayMob WellPlay Glu Mobile Playtika Whow Games PUBG Mobile Zynga

Citations des partenaires de l’industrie du jeu vidéo ayant rejoint la campagne #PlayApartTogether :

« Tandis que la COVID-19 mettait au défi les communautés du monde entier, nous nous félicitons d’avoir rejoint d’autres acteurs de notre secteur pour soutenir l’initiative #PlayApartTogether. Nos jeux ont cette capacité unique de pouvoir atteindre des centaines de millions de personnes et, par le biais de la campagne, nous avons contribué à diffuser des informations vitales, tout en offrant une distraction et du plaisir à l’abri du danger pendant cette année qui a été extrêmement difficile. Nous sommes honorés qu’aussi bien les joueurs expérimentés que les nouveaux venus se soient tournés vers nos franchises, dont Call of Duty, Candy Crush et World of Warcraft, pour trouver l’engagement social et le plaisir dont chacun a tant besoin. Nous nous réjouissons à l’idée de continuer à accueillir ces joueurs, même après que la pandémie aura disparu. »

Daniel Alegre, président et chef de l’exploitation d’Activision Blizzard

« Atomhawk soutient #PlayApartTogether, conscient de l’importance de suivre les meilleures pratiques en matière de santé dans la situation actuelle de la COVID-19. Nos équipes au Royaume-Uni et au Canada ont pu continuer à travailler, à jouer et à apprendre ensemble pendant le confinement, tout en créant des graphiques sensationnels pour des jeux vidéo incroyables. »

Tim Wilson, directeur général d’Atomhawk

« La pandémie de COVID-19 a radicalement changé notre vie quotidienne. Bien sûr, la nourriture et les soins médicaux sont essentiels à la subsistance et à la vie, mais le divertissement est également nécessaire pour garder le moral. Nous sommes heureux que notre offre de copies gratuites du jeu PAC-MAN Championship Edition 2 en avril dernier et de Little Nightmares en janvier ait contribué à faire avancer la campagne #PlayApartTogether et à maintenir la distanciation sociale, tout en apportant du divertissement dans les foyers. »

Yasuo Miyakawa, président et chef de la direction de BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

« Au cours de l’année écoulée, notre priorité absolue a été d’assurer la sécurité et le bien-être de nos employés tout en continuant à offrir des expériences exceptionnelles à nos joueurs. Pendant les difficultés auxquelles nous avons tous été confrontés, Big Fish Games s’est efforcée d’offrir du plaisir et une certaine évasion, en même temps qu’elle renforçait les liens via sa communauté de joueurs. #PlayApartTogether a été au cœur de la création de nos nouveaux jeux, et a constitué un espace positif et sûr pour nos joueurs. Nous sommes fiers d’avoir participé à cette initiative et sommes honorés d’être en mesure de faire une différence dans la vie des gens grâce au pouvoir du jeu. »

Jason Willig, directeur général et coprésident de Big Fish Games

« Des gens du monde entier passent des moments mémorables ensemble grâce aux jeux mobiles de Dirtybit. Connecter les joueurs pour un moment de plaisir ensemble est au cœur de ce que nous accomplissons, et nous avons été très heureux de participer à l’initiative #PlayApartTogether en 2020. Dirtybit a lancé des campagnes à la fois au sein de "Fun Run 3" et sur les réseaux sociaux pour aider à sensibiliser aux questions de santé, partager les conseils de l’OMS, et encourager les gens à se connecter avec leurs amis et leur famille par le biais des jeux tout en restant en sécurité à la maison. Les joueurs de Fun Run du monde entier ont interagi avec nos contenus, nous aidant à toucher plus de 2 millions de personnes. Voir les gens partager leur expérience sur le fait que jouer ensemble les aide à faire face à l’épidémie, nous motive à poursuivre le développement de nos expériences de jeux sociaux. »

Anette Staloy, directrice du Marketing, chez Dirtybit

« Drone Racing League est ravie de soutenir la campagne #PlayApartTogether en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé. Nous invitons les futurs pilotes de drones, du monde entier, à apprendre à voler, à faire la course avec des amis et à explorer de nouveaux mondes sur DRL SIM, notre jeu vidéo de course de drones pour Xbox et Steam, en toute sécurité depuis chez eux. »

Rachel Jacobson, présidente de la Drone Racing League

« Nous sommes tous plus optimistes maintenant que les efforts mondiaux de vaccination ont été mis en place pour mettre fin à la pandémie. Même si ce n’est peut-être pas la dernière année, 2020 a créé un précédent historique. En tant que développeurs, nous sommes ravis que nos joueurs aient pu trouver du réconfort, un exutoire indispensable et des liens précieux en période d’isolement. Et, à l’heure où les confinements sont allégés dans certaines parties du monde, l’activité autour de nos jeux continue d’être élevée, ce qui témoigne de la qualité de nos produits. Nous tenons à remercier l’initiative #PlayApartTogether et nos pairs du secteur qui continuent à donner aux joueurs les moyens de jouer séparément, mais ensemble (#PlayApartTogether). Nous allons continuer à faire notre part en offrant aux joueurs un sentiment de communauté, et des jeux qu’ils pourront continuer à apprécier. »

Vlad Suglobov, cofondateur et PDG de G5 Entertainment AB

« L’an dernier, le monde entier a été bouleversé par la pandémie de COVID-19. Même aujourd’hui, alors que nous commençons à aborder la nouvelle normalité, les gens doivent faire face à des défis continus en termes de santé physique et mentale. Depuis le tout début, Gismart s’est attaqué au problème de front en prenant part à la campagne #PlayApartTogether aux côtés d’autres leaders de l’industrie. Nous avons fait la promotion de messages importants de l’OMS à travers nos 40 jeux et applications, ce qui représente un public de plusieurs centaines de millions de personnes. Nous espérons vraiment que cela a contribué à sensibiliser les personnes et à faciliter les pratiques sécuritaires. Nous avons également proposé gratuitement notre application contre l’anxiété, Music Zen, pendant les premiers mois les plus stressants de la pandémie. De plus, dans le cadre d’une initiative interne, nous nous sommes préoccupés de la santé mentale de nos employés, avec l’aide d’un psychologue, et en suivant leur humeur via Mood Tracker. Nous espérons que ces mesures auront contribué à rendre le monde un peu meilleur en ces temps si difficiles. »

Lana Meisak, vice-présidente du Développement des affaires et marketing, chez Gismart

« L’année écoulée a montré à quel point les jeux sont puissants dans leur capacité à rassembler les personnes. Non seulement par le divertissement, l’esprit de compétition et la créativité qu’ils ont offerts, mais aussi parce que des communautés se sont formées et que des connexions se sont forgées. À l’occasion du premier anniversaire de #PlayApartTogether, nous sommes fiers de continuer, à travers nos jeux Glu, à soutenir notre communauté mondiale de joueurs en partageant des informations et des ressources importantes de l’Organisation mondiale de la Santé, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. »

Nick Earl, président et chef de la direction, Glu Mobile

« Un an plus tard, nous sommes toujours très en faveur du respect d’une distanciation sociale de sécurité, comme préconisé par l’Organisation mondiale de la Santé, et par le biais de l’initiative #PlayApartTogether. Chez Graffity, nous nous engageons à permettre aux gens de rester connectés grâce à des expériences de jeu passionnantes, notamment avec le lancement récent de notre jeu de réalité augmentée "Leap Trigger" qui permet aux amis de jouer ensemble tout en restant séparés pour leur sécurité. »

Toshiaki Morimoto, PDG de Graffity

« Pour les gens du monde entier, il n’a jamais été aussi important que l’an dernier, de rester en contact avec leurs amis et leur famille. Alors que les pays ont été confinés pendant de longues périodes, l’isolement, l’anxiété et le bien-être général ont représenté un défi d’envergure mondiale. En cette période instable, les jeux ont vraiment été une force positive puissante, apportant de la joie et tissant des liens entre les gens contraints de rester chez eux. Nous sommes fiers que dans ce moment extrêmement difficile, l’industrie se soit réunie sous la bannière de #PlayApartTogether pour aider à ralentir la propagation du virus, protéger les joueurs et apporter de l’espoir à nos communautés. »

Ian McGregor, directeur du Marketing, Green Man Gaming

« En cette période aussi stressante, cela a été formidable de voir la communauté des gamers et l’Organisation mondiale de la Santé s’associer pour offrir aux personnes un endroit où se réunir alors que cela n’était plus possible physiquement. Jam City a utilisé une campagne publicitaire et sociale intégrée au jeu, et a fait appel à des influenceurs et des partenaires pour aider à promouvoir le message d’intérêt public #PlayApartTogether. Jam City se félicite de procurer à ses joueurs des expériences où ils peuvent se détendre, décompresser et profiter de mondes immersifs qui apportent un peu de joie à leur vie quotidienne. »

Chris DeWolfe, cofondateur et PDG de Jam City

« L’initiative #PlayApartTogether est un formidable moyen d’inviter davantage de personnes dans le monde du jeu vidéo. Depuis longtemps, les gamers savent que les jeux offrent un moyen incroyable de rassembler les gens, même lorsqu’il devient impossible de se retrouver dans la même pièce. Continuez à jouer à des jeux, amusez-vous pendant que vous jouez, et prenez soin de vous où que vous soyez. Un jour, cette pandémie sera terminée, mais les amis rencontrés en jouant à des jeux pourront devenir des amis pour la vie. »

Tim Fields, PDG de Kabam

« Cette année difficile nous a appris que nous sommes tous logés à la même enseigne. Lenovo a répondu aux besoins des communautés du monde entier en offrant des millions de dollars en moyens de secours et en aide. Lenovo Legion a été à l’origine de nombreuses activations en ligne encourageant notre communauté de joueurs à rester chez eux (#StayHome) et à continuer à jouer pour aider à rendre le monde plus heureux et à en faire un endroit plus sain. Les fans de Lenovo Legion nous ont envoyé près de 3 000 photos de leurs installations de jeu et ont expliqué comment le fait de jouer avait pu les aider à se reconnecter avec leurs amis et leur famille en ligne. Le jeu représente une excellente activité pour s’amuser et a été un outil précieux pour les millions de personnes confrontées au confinement, qui avaient besoin de se détendre. Inspirés par les photos que nous avons reçues, nous avons donné à près de 186 000 participants une chance de mettre à niveau leurs postes de combat avec des PC et des casques Lenovo Legion de haute qualité pour gamer, via la campagne de remise de cadeaux, #PlayApartTogether, de Lenovo Legion. Pour faire connaître encore davantage l’initiative #PlayApartTogether et les directives de distanciation sociale de l’OMS, Lenovo Legion et son partenaire d’e-sport en Amérique du Nord, TSM, se sont associés au cours de l’automne 2020 pour montrer l’exemple via notre soutien à la transition en ligne de tous les événements mondiaux, dans le but de sauver des vies. »

Matt Bereda, vice-président du Marketing grand public mondial, division PC et appareils intelligents, chez Lenovo

« Au cours de l’année écoulée, nous avons vu comment les jeux peuvent aider à garder les gens connectés et, grâce à #PlayApartTogether, comment ils peuvent contribuer à promouvoir la santé et la sécurité. Nos joueurs sont des médecins, et nous avons tenu à les soutenir dans le cadre de cette initiative. En utilisant la technologie de gaming en nuage, nous avons développé une plateforme qui permet aux professionnels de la santé de s’entraîner ensemble, de façon à ce qu’un grand nombre de médecins puissent s’exercer collaborativement à réaliser des procédures et résoudre des énigmes de diagnostic via Zoom. Nous avons également créé différents niveaux liés à la COVID-19 dans nos jeux mobiles afin de diffuser des informations essentielles. Ces niveaux ont été joués par des dizaines de milliers de professionnels de la santé, les aidant à fournir de meilleurs soins aux patients à travers le monde. »

Sam Glassenberg, fondateur et PDG de Level Ex

« Depuis mars de l’année dernière, l’humanité a été confrontée à un niveau de difficulté, inédit qui nécessite les efforts de tous dans la lutte contre l’ennemi commun. Nous avons donc rejoint la campagne #PlayApartTogether avec nos joueurs pour vaincre le boss qui représente un danger pour nous tous. »

Nour Khrais, PDG de Maysalward

« Chez MobilityWare, nous sommes tous honorés de rejoindre à nouveau nos pairs de la communauté du jeu mobile, dans le cadre de la campagne #PlayApartTogether, tandis que nous nous efforçons d’apporter notre contribution dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. En tant que partenaires de l’initiative, nous avons demandé à notre équipe de Jigsaw Puzzle de tenir nos joueurs informés des derniers messages et directives de santé publique, de l’Organisation mondiale de la Santé, au moyen de notre pack de puzzle gratuit "Do the Five", notre événement "Easter Egg Hunt", et le lancement de notre catégorie de "Stay Home Puzzles". Notre mission est d’apporter de la joie aux autres, jeu après jeu, et nous espérons qu’avec notre vaste catalogue de titres, nous avons réussi à la fois à divertir les joueurs et à créer un sentiment de communauté entre eux au cours de l’année écoulée. »

Francesca Noli, cheffe de Produit, chez MobilityWare

« Cette année passée de confinement a été difficile pour tous à travers le monde. En tant que créateurs de mondes virtuels, nous avons travaillé dur pour que nos joueurs restent connectés et motivés. Nous avons découvert que nos jeux massivement multijoueurs étaient une excellente ressource pour aider nos joueurs à jouer séparément, mais ensemble (#PlayApartTogether), et en toute sécurité. »

Dr Songyee Yoon, présidente de NCSOFT

« Pocket Gems continue de soutenir la campagne #PlayApartTogether aux côtés de l’Organisation mondiale de la Santé, et de ses collègues développeurs. Les défis de l’année écoulée nous incitent encore plus à approfondir nos liens avec les communautés Episode et War Dragons et à offrir des expériences originales aux joueurs nouveaux comme aux joueurs existants. »

Ben Liu, PDG de Pocket Gems

« Chez Rovio, notre mission est de créer de l’enthousiasme et d’offrir des expériences inoubliables à nos joueurs. S’il y a jamais eu une période où les gens avaient besoin de plus d’entrain, c’est bien maintenant. Nous considérons que notre responsabilité en tant que créateurs de jeux est d’offrir du bonheur aux gens qui, de plus en plus souvent, doivent trouver leurs sources de divertissement à la maison, loin de leurs amis, de leur famille et de leurs proches. Nous allons continuer de nous consacrer à apporter de la joie dans la vie des joueurs, grâce à nos jeux et par le biais d’initiatives telles que #PlayApartTogether. »

Alex Pelletier-Normand, PDG de Rovio

« Chez Scopely, tous les jours, nous cherchons à encourager les personnes à jouer. Et tous les jours, plus encore au cours de l’année passée, ce sont nos joueurs qui se révèlent être une source d’encouragement. Nous sommes fiers de continuer à soutenir l’Organisation mondiale de la Santé, à l’occasion du premier anniversaire de #PlayApartTogether. Notre objectif est de favoriser les connexions et de divertir les joueurs du monde entier grâce à nos jeux, tout en partageant des ressources importantes dans le cadre de la lutte persistante contre la COVID-19. »

Walter Driver et Javier Ferreira, co-PDG de Scopely

« En cette année où il a été plus difficile que jamais de rester connectés, les jeux ont fourni un moyen attrayant pour les amis et la famille de garder le contact. En intégrant des jeux directement dans Snapchat, et des messages dans l’expérience de jeu principale, nous avons créé un endroit où les Snapchatters passent du bon temps ensemble, assis côte à côte, alors même qu’ils sont physiquement séparés. Nous continuons à soutenir #PlayApartTogether et à faire en sorte que les Snapchatters puissent s’amuser avec leurs amis et leur famille, tout en restant en sécurité et connectés. »

Pany Haritatos, responsable des Jeux, chez Snap

« Alors que la plupart d’entre nous avons été physiquement séparés l’an dernier, la communauté de PUBG MOBILE est restée étroitement liée. En soutenant la campagne #PlayApartTogether, des millions de joueurs de PUBG MOBILE ont apprécié des "chicken dinners" à la maison, avec plus de 500 000 joueurs enregistrés sur les réseaux sociaux, et plus de 20 millions de téléspectateurs qui se sont connectés au tournoi mondial d’e-sports dans le cadre de cette campagne. En jouant ensemble sur 20 marchés, la communauté de PUBG MOBILE a démontré ses efforts continus pour lutter contre la pandémie dans le cadre de campagne #StayInTheSafeZone, et sa capacité à jouer d’une manière saine, conformément aux directives sanitaires de l’OMS. Les joueurs de PUBG MOBILE ont également participé au défi de course, intégré dans le jeu, sous la bannière #PUBGMPlayAsOne et ont parcouru 864 millions de kilomètres au total, ce qui s’est traduit dans la vie réelle par un don de kits médicaux d’une valeur de 2 millions USD, destinés aux travailleurs de la santé de première ligne, de la part de l’équipe de PUBG MOBILE. Les jeux vidéo ne sont pas seulement notre passion, ils sont aussi la façon dont nous nous relions les uns aux autres et dont nous soutenons notre communauté ; ils font partie intégrante de nos efforts pour nous perfectionner et réaliser nos rêves. Nous espérons que la communauté de PUBG MOBILE pourra continuer à bien jouer ensemble et à soutenir ses propres communautés locales afin de ralentir la propagation de la COVID-19. »

Vincent Wang, Directeur d’édition PUBG MOBILE, chez Tencent Games

« Nous sommes vraiment bouleversés par la générosité de la communauté mondiale de Sky. Dans un premier temps, nous nous sommes demandé de quelle façon notre studio pourrait apporter son aide en ces temps de pandémie. Nous n’aurions pas pu prédire que les comportements altruistes au sein des jeux se traduiraient par des actions concrètes et par des dons aux travailleurs de première ligne. Notre équipe est vraiment touchée par le phénomène de bouche-à-oreille qui a suivi et par le soutien que Sky a fait naître pendant cette pandémie. »

Jenova Chen, cofondateur et directeur créatif, chez thatgamecompany

« La pandémie a frappé tout le monde durement, à différents niveaux, mais elle a également offert des moyens de se rallier les uns aux autres, dans le pur esprit Star Trek. Dans le cadre du jeu STAR TREK TIMELINES, nous avons rapidement mis en place une initiative pour offrir à nos joueurs un package de soins toutes les deux semaines. Lorsque l’initiative #PlayApartTogether est née, nous étions prêts et l’avons adoptée ; son double sens trouvait écho en chacun d’entre nous. Les jeux sont en effet un excellent moyen de socialiser les uns avec les autres tout en restant physiquement distants. »

Anne Williams, responsable de l’Expérience des joueurs pour Star Trek Timelines, chez Tilting Point

« Ubisoft est fière d’avoir participé à l’initiative #PlayApartTogether, au cours de laquelle plus de 9 millions de joueurs ont profité de nos offres gratuites sur certains de nos titres les plus appréciés. Cette période sans précédent a montré l’impact positif que les jeux vidéo peuvent avoir sur la vie des joueurs, offrant aux gens du monde entier non seulement une source de divertissement et d’évasion, mais également un moyen de rester connectés avec leurs amis et leur famille. »

Yves Guillemot, cofondateur et PDG d’Ubisoft

« L’an dernier, nous avons vu l’humanité se serrer les coudes de manière incroyable. L’initiative #PlayApartTogether a permis au jeu vidéo de tenir un rôle important, donnant aux joueurs la possibilité de se connecter avec des amis anciens et nouveaux, de socialiser et de s’échapper un instant, tout en restant physiquement distants. Même lorsque nous avons été confinés, les créateurs ont continué à nous inspirer avec de nouveaux jeux, de nouvelles expériences et de nouveaux appareils rassemblant encore davantage de joueurs à travers le monde. Chez Unity, notre engagement envers l’initiative, envers l’OMS et la communauté des joueurs reste intense. Nous allons continuer d’investir dans les outils, les services et le support afin que les développeurs de jeux et les joueurs puissent trouver le succès, profiter de leurs divertissements préférés, et se connecter socialement en ligne. »

John Riccitiello, PDG, chez Unity

« #PlayApartTogether a apporté la preuve de la résilience et de la créativité de la communauté mondiale du jeu vidéo. Chez WellPlay, nous avons appris que les facteurs moteurs du jeu vidéo, à savoir la socialisation, l’interactivité, la cocréation et les boucles de rétroaction positives, peuvent avoir un impact positif sur la santé ; et nous sommes particulièrement heureux que notre jeu Virus Hunters soit utilisé en milieu clinique pour améliorer les résultats de santé. Les jeux sérieux ne soient pas chose nouvelle, et nous pensons qu’il existe une opportunité encore meilleure pour les communautés de la santé et du jeu, de se rassembler pour relever les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes impatients de proposer le meilleur du storytelling, du jeu et de la santé aux gamers du monde entier. »

Ari Mostov, fondateur et PDG, chez WellPlay

« Chez Whow Games, nous avons le grand privilège de procurer de la joie à des millions de personnes à travers le monde, grâce à nos jeux. Mais les jeux peuvent faire plus que divertir : Ils relient les participants et permettent de surmonter la distanciation physique qui nous est actuellement imposée. C’est pourquoi nous sommes si fiers d’avoir pu nous joindre à de nombreuses autres grandes sociétés de jeu vidéo pour promouvoir l’OMS et la campagne #PlayApartTogether au cours de l’année écoulée. Les joueurs du monde entier ont pris leurs responsabilités et ont fait leur part pour ralentir la courbe. »

Philip Reisberger, PDG de Whow Games

« Se retourner vers l’année passée est bouleversant : on y déplore la tragédie et la perte qui ont affecté tant de familles, mais la force, la résilience et la persévérance inspirantes qu’ont montrées tant d’individus sont aussi présentes. Lorsque nous avons commencé à conceptualiser l’initiative #PlayApartTogether, nous n’aurions pas pu imaginer qu’elle serait accueillie de cette façon par la communauté mondiale des gamers, dont l’enthousiasme et l’engagement ont vraiment eu un impact. Alors qu’un retour à une vie plus normale commence à être à notre portée, nous nous engageons à continuer à utiliser cette plateforme pour apporter aux joueurs des informations vitales et une communauté solidaire. Nous pouvons vraiment faire la différence lorsque nous travaillons et lorsque nous jouons ensemble. »

Bernard Kim, président de l’Édition, chez Zynga

