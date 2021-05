Zynga : annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021

Chiffre d’affaires et réservations trimestriels record

Une dynamique observée dans tous les aspects de sa stratégie de croissance

La société augmente ses prévisions de chiffre d’affaires et de réservations pour l’exercice 2021

Annonce d’un accord portant sur l’acquisition de Chartboost

Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA) a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2021, en publiant la Lettre de la direction, relative aux résultats trimestriels du T1 2021, sur son site Web de Relations avec les investisseurs. Veuillez consulter ci-joint la Lettre relative aux résultats trimestriels, ou vous rendre sur http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results pour y accéder.

« Nous débutons l’année 2021 de manière excellente, grâce à des résultats record au T1, qui s’expliquent par les performances remarquables de nos services en direct, de nos nouveaux jeux, et de notre portefeuille hypercasual », a déclaré Frank Gibeau, président-directeur général de Zynga. « Aujourd’hui, nous avons annoncé notre intention d’acquérir Chartboost, plateforme leader dans le secteur de la publicité et de la monétisation. Cette acquisition transformationnelle combinera le portefeuille de jeux de haute qualité et les données internes de Zynga, avec la plateforme éprouvée de publicité et monétisation, de Chartboost, afin de créer une portée d’audience inédite, et d’améliorer significativement notre avantage concurrentiel au sein de l’écosystème mobile. »

Points forts de la croissance au T1 :

Chiffre d’affaires et réservations trimestriels record, alimentés par notre portefeuille de services en direct :

Réalisation des meilleures performances trimestrielles en termes de chiffre d’affaires et de réservations dans l’histoire de Zynga, alimentées par le meilleur trimestre de tous les temps pour le chiffre d’affaires et les réservations de notre portefeuille Social Slots, ainsi que par les performances les plus élevées au T1 de nos portefeuilles Empires & Puzzles , Words With Friends , CSR2 et Casual Cards. Harry Potter: Puzzles & Spells poursuit également sa dynamique, et a contribué de manière significative à la croissance de nos services en direct.

, , et Casual Cards. poursuit également sa dynamique, et a contribué de manière significative à la croissance de nos services en direct. Nombre record d’utilisateurs actifs quotidiens (UAQ) mobiles, de 38 millions en moyenne, en hausse de 85 % en glissement annuel, et nombre d’utilisateurs actifs mensuels (UAM) mobiles de 164 millions en moyenne, en hausse de 139 % en glissement annuel, des résultats produits essentiellement grâce à nos récentes acquisitions de Toon Blast, Toy Blast, et du portefeuille de jeux hypercasual de Rollic.

Lancement récent de Puzzle Combat ajouté à de nouveaux titres supplémentaires prévus en 2021 et au-delà :

En avril, nous avons procédé au lancement mondial de Puzzle Combat , et l’engagement précoce des joueurs nous donne confiance quant à notre capacité à développer progressivement le jeu au cours des prochains trimestres.

, et l’engagement précoce des joueurs nous donne confiance quant à notre capacité à développer progressivement le jeu au cours des prochains trimestres. Sur le parcours de notre progression en 2021, nous prévoyons de lancer FarmVille 3 à l’échelle mondiale, et de procéder au prélancement mondial du jeu Star Wars: Hunters™.

Le succès des jeux hypercasual se poursuit, les jeux de Rollic s’inscrivant en tête des classements :

Rollic, l’une des sociétés de jeux hypercasual enregistrant la croissance la plus rapide au monde, a réalisé son meilleur trimestre de tous les temps, en termes de chiffre d’affaires et de réservations, grâce à ses lancements de High Heels! et Blob Runner 3D , qui ont atteint la 1re et la 2e place dans le classement des jeux gratuits les plus téléchargés de l’App Store aux États-Unis.

et , qui ont atteint la 1re et la 2e place dans le classement des jeux gratuits les plus téléchargés de l’App Store aux États-Unis. Rollic attire de nouveaux publics dans le réseau de Zynga, en créant des jeux universellement amusants, qui sont tendance dans la culture populaire et sur les principaux réseaux sociaux tels que TikTok.

Le développement de jeux multiplateformes se renforce grâce à l’annonce du titre Star Wars: Hunters, ainsi qu'à l’acquisition d’Echtra. :

Nous avons annoncé notre premier titre de jeu multiplateforme, intitulé Star Wars: Hunters , jeu de combat d’arène, compétitif et gratuit, développé en collaboration avec Lucasfilm Games, qui sera proposé aux joueurs mobiles et Nintendo Switch, fin 2021.

, jeu de combat d’arène, compétitif et gratuit, développé en collaboration avec Lucasfilm Games, qui sera proposé aux joueurs mobiles et Nintendo Switch, fin 2021. Acquisition d’Echtra Games, équipe de développement talentueuse qui dispose d’un large éventail d’outils de jeux multiplateformes et d’une vaste expérience, afin de développer un nouveau jeu de rôle d’action.

Chiffre d’affaires et réservations record à l’échelle internationale, grâce à l’Asie qui s’inscrit en tant que contributeur clé :

Chiffre d’affaires et réservations record à l’échelle internationale au T1, principalement attribuables à Toon Blast , à Empires & Puzzles , au portefeuille de jeux hypercasual de Rollic, à Toy Blast et Harry Potter: Puzzles & Spells .

, à , au portefeuille de jeux hypercasual de Rollic, à et . L’Asie demeure un moteur clé de notre croissance internationale, et nous constatons de premiers résultats positifs, avec l’apparition en 1re position, des jeux High Heels! et Blob Runner 3D dans le classement des jeux gratuits les plus téléchargés dans l’App Store en Chine.

L’acquisition transformationnelle d’une société de technologie publicitaire accélère la stratégie de plateforme publicitaire de Zynga :

Aujourd’hui, nous avons annoncé avoir conclu un accord portant sur l’acquisition de Chartboost, plateforme leader dans le secteur de la publicité mobile et de la monétisation, qui possède une base d’audience internationale colossale de plus de 700 millions d’utilisateurs mensuels, ainsi qu’un vaste réseau de partenaires publicitaires et d’édition.

L’ajout de la portée et des capacités de technologie publicitaire de Chartboost, combiné à notre portefeuille de jeux de haute qualité, ainsi qu’à nos données internes, renforcera considérablement l’avantage concurrentiel de Zynga au sein de l’écosystème mobile.

Zynga procédera à l’acquisition de Chartboost pour un montant d’environ 250 millions USD en numéraire, sous réserve des ajustements de clôture habituels. Suite à la clôture de cette transaction, prévue au T3 2021, Chartboost devrait exercer un effet relutif immédiat sur Zynga, tout en libérant une croissance supplémentaire et des opportunités d’expansion de marge, en 2022 et au-delà.

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde grâce aux jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué les franchises de Zynga, notamment CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et jouables sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des sites aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur le site www.zynga.com, suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook, ou lisez le blog de Zynga.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui concernent, entre autres, la proposition d’acquisition de Chartboost, Inc. (« Chartboost ») ; notre capacité à réaliser les bénéfices attendus de notre combinaison avec Chartboost, notamment l’accroissement de notre audience mondiale et notre capacité à rivaliser efficacement dans le cadre concurrentiel du secteur de la publicité mobile ; nos attentes relatives au futur lancement de nouveaux jeux en cours de développement ; nos attentes concernant l’expansion internationale et l’adoption de nos jeux ; ainsi que nos objectifs commerciaux et opportunités de croissance future. Les déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots, tels que « perspective », « projeté », « prévu », « envisage de », « pourra », « anticipe », « croire », « cible », « s’attendre à », et les déclarations au futur sont généralement de nature prévisionnelle. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances futures, et reflètent les attentes actuelles de la direction. La réalisation ou l’accomplissement des faits couverts par lesdites déclarations prévisionnelles implique des risques importants, des incertitudes et des hypothèses. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles qui reposent sur les informations dont nous disposons à la date des présentes. Nous déclinons toute obligation d’actualisation des présentes déclarations prévisionnelles. D’autres informations concernant ces risques, incertitudes et hypothèses sont ou seront décrites plus en détail dans nos dépôts publics auprès de la Commission des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission, « SEC »), dont des copies peuvent être obtenues sur notre site Internet consacré aux relations avec les investisseurs, à l’adresse http://investor.zynga.com ou sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

Note de la rédaction :

