Zynga : conclut un accord visant à acquérir Chartboost

Cette acquisition fait de Zynga un nouveau leader de la publicité mobile

Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), chef de file mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord définitif visant à acquérir Chartboost, une plateforme de publicité programmatique et de monétisation mobile de premier plan. Avec son équipe talentueuse, Chartboost apporte une audience mondiale de plus de 700 millions d’utilisateurs mensuels, et plus de 90 milliards d’enchères publicitaires mensuelles. Ensemble, Zynga et Chartboost possèdent tous les éléments d’une plateforme complète de nouvelle génération : un contenu de haute qualité, des relations directes avec les joueurs, une portée massive, et une technologie publicitaire full-stack pouvant être appliquée à l’ensemble du portefeuille de jeux de Zynga et des partenaires de publicité de Chartboost.

Chartboost est une plateforme de publicité unifiée, constituée d’une plateforme axée sur la demande (Demand Side Platform, DSP), et d’une plateforme axée sur la fourniture (Supply Side Platform, SSP), avec des capacités de médiation assurées via une solution SDK. En exploitant des capacités avancées d’apprentissage automatique et de sciences des données, Chartboost réunit un inventaire de premier ordre, une échelle mondiale et un ciblage basé sur l’audience pour optimiser la publicité programmatique et les rendements.

« Chartboost est l’une des plateformes de monétisation et de découverte les plus dynamiques dans le mobile, et nous sommes ravis d’accueillir son équipe talentueuse au sein de notre société », a confié Frank Gibeau, président-directeur général de Zynga. « En combinant le portefeuille de jeux de haute qualité et les données internes, de Zynga, avec la plateforme de publicité et de monétisation, éprouvée de Chartboost, nous allons créer un niveau d’échelle d’audience inédit, renforçant ainsi de manière significative notre avantage concurrentiel dans l’écosystème mobile. »

« Nous sommes ravis de rejoindre Zynga pour continuer de développer et d’étendre notre plateforme publicitaire full-stack au service de Zynga et de l’ensemble de l’écosystème mobile », a ajouté pour sa part Rich Izzo, président-directeur général de Chartboost. « Ensemble, nous partageons une vision du futur où une plateforme combinée de publicité, d’analyse et de contenu accélérera la croissance de nos deux entreprises. Zynga est déjà comme un membre de notre famille et une extension de notre propre culture d’entreprise. »

Zynga va acquérir 100 % de Chartboost pour environ 250 millions USD en numéraire. La contrepartie finale de la transaction initiale comprendra également les ajustements de clôture habituels, la date d’achèvement étant prévue au troisième trimestre 2021.

À propos de Zynga

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde grâce aux jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué les franchises de Zynga, notamment CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et jouables sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des sites aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur le site www.zynga.com, suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook, ou lisez le blog de Zynga.

À propos de Chartboost

Chartboost est une plateforme de monétisation et de publicité programmatique mobile de premier plan. Atteignant plus de 700 millions d’utilisateurs mensuels et générant plus de 90 milliards d’enchères publicitaires mensuelles, Chartboost permet aux développeurs de gagner des CPM élevés tout en connectant les spécialistes du marketing à des publics très investis via des expériences publicitaires immersives. Chartboost compte plus de 100 employés et a des bureaux à San Francisco, Pékin, Barcelone et Amsterdam. Retrouvez-nous sur www.chartboost.com.

