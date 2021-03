Zynga : fait l'acquisition de l'équipe Echtra Games dirigée par les développeurs des franchises Diablo et Torchlight

Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), un leader mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd’hui son acquisition d’Echtra Games, un studio de jeux multi-plateformes composé d’une équipe de développement dont les principaux membres ont façonné le monde des jeux de rôle d’action par le passé avec leur travail sur les titres qui ont défini le genre parmi lesquels Diablo, Diablo II, la franchise Torchlight et d’autres encore.

L’équipe Echtra Games renforce le jeu multi-plateforme de Zynga en ajoutant une équipe de développeurs talentueux possédant une grande expérience du jeu multi-plateformes ainsi que des outils et des technologies de développement multi-plateforme- propriétaires qui ont été bâtis sur l’Unreal Engine. Plus spécifiquement, l’équipe Echtra Games développera un nouveau RPG qui n’a pas encore été annoncé pour les jeux multi-plateformes, en partenariat avec le studio de Zynga, NaturalMotion.

« On doit à Max et à son équipe chez Echtra Games certaines des propriétés ludiques les plus légendaires jamais créées, et ils sont des experts du genre RPG d’action et du développement multi-plateformes. Je suis très heureux d’accueillir l’équipe Echtra Games au sein de la famille Zynga », a déclaré Frank Gibeau, président-directeur général de Zynga. « Cette acquisition jouera un rôle déterminant dans le développement de nos licences et de nos marques iconiques, des mobiles aux PC et aux consoles, tout en permettant d’élargir davantage le marché potentiel de Zynga. »

« Echtra Games se réjouit de rejoindre la famille Zynga », a commenté Max Schaefer, président-directeur général d’Echtra Games. « Nous partageons la vision de Zynga selon laquelle les jeux multi-plateformes sont un élément essentiel de l’avenir des RPG et des divertissements interactifs et nous sommes impatients de contribuer notre vaste expérience et nos talents à cet effort. »

Fondée en 2016, la société Echtra Games est dirigée par un groupe expérimenté de vétérans de l’industrie. Max Schaefer et son équipe dirigeante ont cofondé des sociétés telles que Blizzard North, Flagship Studios et Runic Games, et ont acquis une solide expérience du développement sur des titres tels que Diablo, Diablo II, la franchise Torchlight, The Sims 4 ainsi que d’autres. Les employés chevronnés d’Echtra Games ont travaillé pour des entreprises telles que Blizzard, Disney, Electronic Arts, Runic Games, Kabam et Undead Labs. L’équipe de développement d’Echtra Games a publié et offre des services en direct sur mobile, PC, Playstation 4, XBox One et Nintendo Switch.

