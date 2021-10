Zynga : ouvre les pré-inscriptions pour FarmVille 3

Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), un leader mondial du divertissement interactif, et créateur de la franchise populaire FarmVille, a annoncé aujourd'hui l'ouverture des pré-inscriptions pour son prochain titre, FarmVille 3. Le jeu social de simulation agricole sera disponible au lancement sur les appareils Android et iOS et dans le monde entier, ainsi que sur les ordinateurs portables et de bureau Apple équipés de la puce M1. Zynga a également publié la bande-annonce du jeu dans laquelle on voit Marie, l’agricultrice préférée des fans, de nouveaux personnages et des animaux adorables, tous attendant les joueurs dans FarmVille 3.

« Il y a douze ans, FarmVille a fait irruption sur la scène du jeu, et s’est construit une clientèle fidèle qui s’est traduite par plus de 700 millions d'installations pour la série FarmVille dans le monde entier », a déclaré Bernard Kim, président de l'édition chez Zynga. « Aujourd'hui, nous sommes ravis d'ouvrir les pré-inscriptions pour FarmVille 3. Le jeu a été conçu de manière unique pour captiver l'imagination des nombreux joueurs qui ont apprécié FarmVille au cours de la dernière décennie, ainsi que pour susciter l'enthousiasme d'une nouvelle génération de joueurs. »

FarmVille 3 proposera plus de 150 races d'animaux allant des poulets aux vaches en passant par de nouveaux animaux exotiques tels que des tigres amicaux et alpagas au poil soyeux. Les joueurs pourront adopter, nourrir et élever des bébés animaux, notamment des agneaux, porcelets, poussins, et bien d'autres créatures adorables. Les joueurs seront récompensés pour leurs efforts parentaux par des articles de ferme uniques qui les aideront tout au long de leur parcours.

De retour dans la franchise, le personnage préféré des fans, Marie, guidera et accueillera à la fois les membres établis de la communauté FarmVille et les nouveaux joueurs qui cherchent à s’établir sur des terres pour la toute première fois. Marie sera accompagnée d'une distribution de plus de 30 ouvriers agricoles divers. Chaque personnage sera doté de compétences utiles telles que la confection de pains et gâteaux, la pêche, l’abattage des arbres et l'artisanat pour aider les joueurs dans leur parcours de construction de leur ferme.

La météo aussi jouera un rôle essentiel ! Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, les joueurs pourront consulter les prévisions météo à même le jeu et les utiliser à leur avantage pour augmenter le rendement de leur prochaine récolte ou prochaine sortie de pêche.

Les joueurs peuvent se préinscrire dès maintenant pour obtenir les dernières nouvelles à propos de FarmVille 3 et être parmi les premiers à être alertés du lancement officiel du jeu. Au cours des deux premières semaines qui suivront le lancement mondial dans sa totalité, les joueurs qui téléchargeront le jeu recevront un kit de démarrage spécial contenant des fonctionnalités de bienvenue interactives, comme des éléments décoratifs, et la « photo de profil Early Bird » conçue pour aider les joueurs à personnaliser leur propriété de campagne dans le jeu.

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif, dont la mission est de connecter le monde par le jeu. D’une dimension internationale massive, présent dans plus de 175 pays et régions, Zynga gère un portefeuille diversifié de franchises de jeux particulièrement prisés, qui ont été téléchargées plus de quatre milliards de fois sur mobile, notamment CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Avec Chartboost, une plateforme de publicité et de monétisation mobile, de premier plan, Zynga est une plateforme de nouvelle génération, leader du secteur, capable d’optimiser la publicité en ligne et les rendements d’échelle. Basée en Californie depuis sa création en 2007, Zynga possède des bureaux en Amérique du Nord, Europe et Asie. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur le site www.zynga.com, suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook, ou consultez le blog de Zynga.

À propos de FarmVille

Lancé sur Facebook en 2009, FarmVille a créé une franchise de jeux sociaux qui a généré plus de 700 millions d'installations à l'échelle mondiale sur Facebook, sur le web et sur des plateformes mobiles. Farmville, qui permet aux joueurs de produire des cultures virtuelles et de bâtir des fermes numériques ensemble en temps réel, FarmVille a amusé ses fans dans FarmVille 2, FarmVille 2: Country Escape et FarmVille 2: Tropic Escape. FarmVille 3, un jeu développé par Zynga Helsinki, a pour but de réinventer le genre de bâtiments de ferme classiques et de mettre en exergue la mécanique moderne des jeux mobiles.

