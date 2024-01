ZYNP Corporation est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la distribution de chemises de cylindres pour moteurs à combustion interne, ainsi que dans la fourniture de services connexes. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les véhicules commerciaux, les véhicules de tourisme, les machines d'ingénierie, les machines agricoles, les machines de jardinage, l'armée, les navires et les groupes électrogènes, entre autres. La société fournit également des patins de roulements. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.