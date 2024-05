Zytronic plc développe et fabrique des capteurs tactiles. La société est également engagée dans le développement et la fabrication de filtres optiques personnalisés pour améliorer les performances des écrans électroniques. Ses technologies comprennent la technologie capacitive projetée (PCT), la technologie capacitive projetée mutuelle multi-touch (MPCT) et l'ElectroglaZ. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de sa gamme de capteurs tactiles interactifs basés sur ses technologies capacitives projetées (PCT et MPCT) auprès des concepteurs et utilisateurs finaux d'équipements industriels, d'accès public et de libre-service, dans des secteurs tels que la finance, les jeux, les distributeurs automatiques, la signalisation, l'industrie, le secteur médical et autres. Ses produits PCT et MPCT offrent des applications qui ont des conceptions spécifiques dans une variété illimitée de formes, de tailles, d'épaisseurs, de résistances, de couleurs et autres, et peuvent être utilisés dans n'importe quel endroit. Sa technologie ElectroglaZ est un laminage sur mesure de verre transparent conducteur et non conducteur.

Secteur Equipements et composants électriques