Zytronic déclare que le pipeline des ventes est robuste mais que les composants électroniques sont rares

(Alliance News) - Zytronic PLC a déclaré jeudi que sa performance au cours des quatre premiers mois de l'exercice 2023 a été affectée par des problèmes de chaîne d'approvisionnement, malgré un mouvement positif dans son pipeline d'opportunités.

Les actions de Zytronic ont baissé de 20%, s'échangeant à 120,00 pence par action jeudi matin à Londres.

Le fabricant de capteurs tactiles basé à Tyne & Wear, en Angleterre, a déclaré que les conditions commerciales sont restées relativement inchangées par rapport à la fin de l'exercice 2022, qui a vu les problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale aggravés par la baisse de la moyenne mensuelle des commandes par rapport à l'année précédente.

La société a ajouté qu'elle a été contrainte d'acheter des composants sur le marché gris à un coût plus élevé, et de cannibaliser le stock fini existant, en raison d'une pénurie de composants électroniques.

Zytronic a déclaré que son pipeline d'opportunités a augmenté à 505 opportunités "ouvertes", contre 484 au 30 septembre, date de clôture de l'exercice 2022, avec une augmentation de la valeur de vie projetée des clients à 61 millions de livres sterling, soit une hausse de 3,4 % par rapport aux 59 millions de livres sterling.

La société a déclaré qu'elle s'attend à une pondération des revenus plus forte au second semestre qu'au cours de l'exercice 2022, en raison de la combinaison d'un pipeline robuste et des problèmes continus de la chaîne d'approvisionnement.

Zytronic a noté que la trésorerie nette s'élevait à 6,8 millions GBP au 31 janvier, soit une augmentation de 6,3 % par rapport aux 6,4 millions GBP au 30 septembre.

Le président exécutif par intérim, Mark Cambridge, devrait quitter ses fonctions après l'assemblée générale annuelle de jeudi, a déclaré la société, Cambridge reprenant son ancien rôle de directeur général, afin de se concentrer sur les exigences opérationnelles. Le directeur non exécutif Mark Butcher a été nommé président non exécutif par intérim.

La société a également noté que son plus grand actionnaire individuel, John Walters - qui possède 512 000 actions de la société, soit une participation de 5,0 % - rejoindra temporairement le conseil d'administration à partir de vendredi en tant que directeur non exécutif.

