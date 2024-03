ZyVersa Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique spécialisée en phase clinique. La société se concentre sur l'utilisation de technologies avancées pour développer des médicaments destinés aux patients souffrant de maladies rénales ou inflammatoires chroniques. Son pipeline de développement comprend un candidat médicament rénal, à savoir VAR 200 (2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrine ou 2HP?CD), un médiateur de l'efflux de cholestérol pour le traitement d'une maladie rénale rare, la glomérulosclérose segmentaire focale. Son VAR 200 a le potentiel de traiter d'autres maladies glomérulaires, y compris le syndrome d'Alport et la maladie rénale diabétique. La principale indication du VAR 200 est la glomérulosclérose segmentaire focale (FSGS). Le pipeline de développement de la société comprend également un candidat-médicament anti-inflammatoire, à savoir IC 100, un inhibiteur de l'inflammasome ASC en cours de développement pour traiter une multitude de maladies inflammatoires. Son produit candidat rénal, VAR 200, agit comme médiateur dans l'élimination de l'excès de lipides intracellulaires qui contribuent aux lésions rénales et conduisent à l'insuffisance rénale terminale.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale