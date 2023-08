Le titre Air Liquide apparaît en situation de survente, à proximité d'un support court terme situé à 156 EUR. Le timing est adéquat pour se placer à l'achat sur la valeur en anticipant une reprise de la tendance de fond haussière en direction des 168 EUR.



On utilisera le turbo CALL Vontobel TR70V qui cote 2.965 EUR. La réalisation de ce scénario permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 27% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 155 EUR, limitera le risque à -15%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.