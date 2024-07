MINI FUTURE LONG - AIR FRANCE-KLM : Reprise du turbo call K5XMB sur Air France

Par Le 09 juillet 2024 à 14:48Par Laurent Polsinelli Partager Opinion Positive au dessus de 8.4 € Objectif de cours 9.5 € Cours d'entrée 1.66 € La situation technique milite pour un achat du titre Air France-KLM sur les cours actuels, par l'intermédiaire du turbo CALL BNP Paribas K5XMB qui cote 1.66 EUR.

La valeur est actuellement en zone de survente et la proximité du niveau actuellement testé confère un timing intéressant pour mettre à profit un rebond technique dans les séances à venir en direction des 9.5 EUR.



Le potentiel de gain est de l'ordre de 65% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 7.8 EUR, limitera le risque à -35%.



Ce produit dérivé avait été soldé hier à 1.98 EUR (+17.8%):

https://www.zonebourse.com/cours/certificat/MINI-FUTURE-LONG-AIR-FRAN-161054457/actualite/Vente-du-turbo-CALL-BNP-Paribas-K5XMB-17-8--47333265/

Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.



Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion.

Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.



Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance. La valeur des investissements peut augmenter comme diminuer et vous pourriez recevoir moins que votre investissement initial. Les investisseurs individuels doivent prendre leurs propres décisions ou demander des conseils indépendants. Surperformance attire l'attention des investisseurs sur le fait que, en raison de leur effet de levier et/ou de leur nature optionnelle, les instruments financiers objets de la présente recommandation peuvent être sujets à d'importantes fluctuations de cours et conduire à la perte partielle ou totale du montant investi.



Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.

Surperformance a conclu un accord commercial avec l'émetteur de l'instrument financier objet de la présente recommandation, visant à rémunérer Surperformance pour donner des recommandations générales d'investissement et/ou sélectionner des produits de l'émetteur comme support à ses recommandations.