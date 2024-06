Après plusieurs semaines de repli, la valeur Alten arrive à proximité d'une importante zone support en données quotidiennes située vers 110.2 EUR. Ce niveau offre un point d'entrée intéressant afin de profiter de la dynamique de fond. Nous anticipons ainsi l'amorce d'une reprise technique dans les séances à venir en direction des 128.1 EUR.



On pourra donc acheter le turbo CALL BNP Paribas AR6LB qui cote 1.5 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 48% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 105 EUR, limitera le risque à -28%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.