Prises de bénéfices sur le turbo PUT BNP Paribas 1W7BB (+30.4%)

Ce produit dérivé a été conseillé à 1.28 EUR, soit un gain de +30.4%.



Mnemo ISIN Type Barrière Prix d'exercice Echéance 1W7BB FRBNPP02FB10 PUT 82.65 EUR 87.93 EUR - Cours d'entrée Cours de sortie Performance 1.28 1.67 30.40% Voir la recommandation associée

