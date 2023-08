Techniquement, le titre Vivendi SE se situe proche de son support des 8 EUR. La configuration technique actuelle permet d'envisager un rebond significatif. Le niveau de survente des indicateurs complète les critères positifs du sous-jacent.



On pourra donc acheter le turbo CALL Citigroup FY05C qui cote 0.32 EUR.

On visera les 8.7 EUR sur le sous-jacent, soit un potentiel de l'ordre de 40% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 7.6 EUR, limitera le risque à -28%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.