Correction technique anticipée

Objectif de cours : 28 EUR

Stop de protection: 31.2 EUR

Un essoufflement technique pourrait se former au contact de la résistance des 30.4 EUR.

La valeur ArcelorMittal est, en effet, en zone de surachat et la proximité du niveau actuellement testé confère un timing intéressant pour mettre à profit une correction technique dans les séances à venir en direction des 28 EUR.



On utilisera le turbo PUT Citigroup OF68C qui cote 0.63 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 30% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 31.2 EUR, limitera le risque à -20%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.



Mnemo ISIN Type Barrière Prix d'exercice Echéance OF68C DE000KH3X7M8 PUT 34.89 EUR 36.33 EUR - Cours Obj. théorique Risque théorique 0.63 30% -20% >> Retrouvez toutes nos recommandations produits dérivés

