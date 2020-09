Consolidation attendue Recevoir les alertes Zonebourse par email et SMS Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 49

Objectif de cours : 42.2

Stop de protection: 48.5

L’été est calme sur les marchés pétroliers, qui illustrent certainement le mieux l’incertitude des opérateurs, partagés entre les espoirs d’une reprise économique et les craintes d’une seconde vague de Covid-19 ici et là dans le monde. Autrement dit, les prix pétroliers grimpent lorsque les agrégats macroéconomiques s’améliorent, puis reculent lorsque les indicateurs avancés de la demande de brut se détériorent. Par conséquent, si les prix évoluent favorablement depuis le début du mois de mai, la volatilité s’est nettement réduite, à l’image de la faible amplitude des dernières bougies hebdomadaires. Les performances hebdomadaires sont pratiquement nulles, un été ennuyeux à l’image de la dernière réunion de l’OPEP+. Celle-ci s’est déroulée en visioconférence et les échanges se sont concentrés sur le respect des taux de conformité des membres de l’organisation. A ce titre, si les fondamentaux se sont améliorés au cours des derniers mois avec une réduction de l’écart entre l’offre et la demande mondiale, le cartel insiste sur la fragilité de la demande, sans pour autant annoncer de nouvelles mesures de restriction d’offres. Il convient ainsi de prendre de la hauteur et de s’attarder sur les attentes en matière de consommation et de production pour les prochains mois. Après s’être montrée particulièrement optimiste ces derniers mois, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) a révisé ses prévisions de demande à la baisse en tablant sur une diminution de 8.1 millions de barils par jour (mbj) cette année, puis une augmentation de 5.2 mbj en 2021. Une prévision qui reste néanmoins plus favorable que celle de l’OPEP, qui s’attend à une destruction de la demande équivalente à 9.1 mbj en 2020. Graphiquement, en données hebdomadaires, les cours du Brent progressent lentement mais surement, permettant de combler le gap ouvert le 9 mars dernier. Le débordement de ce niveau, grossièrement situé à 46 USD, permettrait de rallier les prochains niveaux majeurs à 49 USD (moyenne mobile à 50 semaines) puis le seuil psychologique des 50 USD le baril. En revanche, tant que les cours restent « coiffés » par cette zone technique, nous privilégierons le scénario d’une consolidation, légitime sur le plan technique et fondamental. On pourra ainsi acheter le turbo put infini Citigroup 15FTC qui cote 0.85 EUR. La réalisation de ce scénario baissier permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 35% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 48.3 USD, limitera le risque à 27%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d’invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Mnemo Type Barrière Prix d'exercice Echéance 15FTC PUT 54.3 USD 55.7 USD - Cours Obj. théorique Risque théorique 0.85 35% -27% >> Retrouvez toutes nos recommandations produits dérivés Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LONDON BRENT OIL 0.22% 45.96 -30.97% MINI SHORT - ICE BRENT CRUDE FUTURES (B) - IPE/C1 0.84

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données statiques Type de produit Certificat Turbo Stop Loss (Put) Sous-jacent ICE BRENT CRUDE FUTURES (B) - IPE/C1 Emetteur Citi Mnémo 15FTC Barrière KO 54.3 USD Prix d'exercice 55.7 USD Date d'émission 10/06/2020 Maturité open-end Parité 10 : 1 Cours d'émission 1.41 EUR Volume d'émission 1 000 000 Mode remboursement règlement en espèces Devise EUR Indicateurs Techniques Premium 0.7111 Gearing 4.5869 Moneyness 1.211 Distance Prix d'exercice 9.702 USD Distance Prix d'ex. % 21.09 % Distance Knockout 8.3 USD Distance Knockout % 18.04 % Spread 0.01 EUR Spread % 1.18 % Premium % 0.71 %