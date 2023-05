La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre Anheuser-Busch InBev SA/NV. En effet, la zone support actuellement testée des 54 EUR arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières.

Cette zone de cours pourraient engendrer une réaction positive et permettre à la valeur de rebondir en direction des 58 EUR.



Nous achetons par conséquent le turbo CALL Citigroup 6V48C qui cote 1.15 EUR.

On visera les 58 EUR sur le sous-jacent, soit un potentiel de l'ordre de 30% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 52.3 EUR, limitera le risque à -20%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.