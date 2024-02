Le titre Commerzbank AG suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 9.130 EUR et ne donne aucun signe d'essoufflement.



On pourra miser sur une poursuite de la tendance de fond avec les 11.83 EUR en ligne de mire.



Pour mettre à profit ce scénario haussier, on pourra acheter le turbo CALL Citigroup SR42C qui cote 1.42 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 30% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 10.20 EUR.



Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.