Après le rebond de ces dernières séances, le titre Alstom revient au contact de la zone de résistance des 28.3 EUR. Cette zone de cours pourrait susciter de nouveaux dégagements et renvoyer le titre sur les 25.7 EUR, première zone de soutien importante.



Nous achetons par conséquent le turbo PUT Vontobel RQ77V qui cote 0.49 EUR. Le potentiel de gain est de 36% pour cette recommandation et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 28.5 EUR, limitera le risque à -21%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.