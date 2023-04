Le titre Carrefour a connu une période de rebond ces dernières séances en direction de la résistance moyen terme des 18.71 EUR. Cette zone pourrait déclencher un signal de vente pour les investisseurs tentés de prendre leurs bénéfices sur la valeur, d'autant plus que les indicateurs techniques mettent en évidence une situation de surachat.



Une correction technique pourrait ainsi mettre en place sous ce niveau, avec les 17.3 EUR comme principal objectif.



Pour mettre à profit ce scénario baissier, on se positionnera sur le turbo PUT Vontobel XT17V qui cote 0.66 EUR.

La réalisation de notre scénario permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 40% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 19.4 EUR limitera le risque à -24%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.