Achat du turbo put infini ZJ57V

Opinion : Négative sous les 410 EUR

Objectif de cours : 380 EUR

Stop de protection: 425 EUR

Après le rebond de ces dernières séances, le titre LVMH revient au contact de la zone de résistance des 410/413 EUR. Cette zone de cours pourrait susciter de nouveaux dégagements et renvoyer le titre sur les 380 EUR, première zone de soutien importante.



Pour mettre à profit ce scénario baissier, on pourra se positionner sur le turbo put infini Vontobel ZJ57V qui cote 8.57 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 35% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 425 EUR, limitera le risque à 20%.

Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Mnemo Type Barrière Prix d'exercice Echéance ZJ57V PUT 475.8 EUR 495.5 EUR - Cours Obj. théorique Risque théorique 8.57 35% -20%

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON SE 1.20% 412.55 -1.58% SHORT MINI-FUTURE - LVMH MOËT HENN. L. VUITTON 8.35

Laurent Polsinelli

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Recevoir les alertes Zonebourse par email et SMS Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données statiques Type de produit Certificat Turbo Stop Loss (Put) Sous-jacent LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON SE Emetteur Vontobel Mnémo ZJ57V Barrière KO 475.8 EUR Prix d'exercice 495.5 EUR Date d'émission 07/09/2020 Maturité open-end Parité 10 : 1 Cours d'émission 8.63 EUR Volume d'émission 250 000 Mode remboursement règlement en espèces Devise EUR Indicateurs Techniques Premium 2.6355 Gearing 4.3982 Moneyness 1.201 Distance Prix d'exercice 82.93 EUR Distance Prix d'ex. % 20.10 % Distance Knockout 63.23 EUR Distance Knockout % 15.33 % Spread 2.66 EUR Spread % 24.84 % Premium % 2.64 %