Le titre Sanofi montre actuellement quelques signes d'essoufflement au contact des 93 EUR et pourrait amorcer une nouvelle phase de consolidation dans les séances à venir. Les récentes révisions baissières des perspectives de bna et la configuration technique laissent présager d'un retour sur les 87 EUR à brève échéance.



Pour mettre à profit ce scénario baissier, on pourra se positionner sur le turbo PUT Vontobel ZN08V qui cote 1.59 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 31% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 95.5 EUR, limitera le risque à -23%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.