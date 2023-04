Le titre Total a fortement rebondi ces dernières séances, dans le sillage des cours pétroliers et de la forte réduction de la production annoncée par l'OPEP+ à partir du mois de mai.

Graphiquement, un large gap reste ouvert et les craintes croissantes de récession pourraient peser sur les cours.

Nous anticipons ainsi une rechute du titre en direction des 54 EUR, voire 52 EUR par extension.



On utilisera le turbo PUT Vontobel SH20V qui cote 1.16 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 42% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 60 EUR, limitera le risque à -27%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.