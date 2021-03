Données statiques Type de produit Certificats Bonus (Call) Sous-jacent EURO STOXX 50 Emetteur BNP Paribas Mnémo 6LMBB Cap 4000 PTS Barrière 3200 PTS Niveau bonus 4000 PTS Date d'émission 27/01/2021 Maturité 18/06/2021 Parité 100 : 1 Durée restante 108 jour(s) Dernier jour de négociation Date de remboursement 24/06/2021 Bonus 40 EUR Mode remboursement règlement en espèces Devise EUR Indicateurs Techniques Rendement bonus pa 16.39 % Barrière touché non Validité barrière - Plus haut depuis émission 38.09 EUR Plus bas depuis émission 35.46 EUR Spread 0.02 EUR Spread % 0.05 % Rendement bonus 1.85 Rendement bonus % 4.85 % Distance Barrière % 13.94 % Distance niveau bonus -281.5 PTS Distance niveau bonus % -7.57 % Distance Cap 281.51 % Distance Cap % 7.57 % Premium % 2.60 %