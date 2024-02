Le titre Tesla, Inc. suit une tendance neutre au sein du range compris entre 181.06 et 219.91 USD. Néanmoins la configuration technique suggère une sortie par le bas de cette zone de fluctuation avec comme principal objectif les 170 USD.



Pour mettre à profit ce scénario baissier, on pourra se positionner sur le turbo PUT Citigroup TV46C qui cote 2.05 USD. Le potentiel de gain est de l'ordre de 35% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 210 USD.



Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.