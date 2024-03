Le titre Alfen N.V. suit une dynamique baissière sur le court terme sous la résistance des 50.4 EUR. Néanmoins la pression vendeuse donne des premiers signes d'essoufflement suggérant ainsi l'amorce d'une reprise technique.

Le timing apparaît par conséquent opportun pour se positionner à l'achat et viser ainsi un retour des cours vers la zone des 56 EUR.



Pour mettre à profit ce scénario haussier, on pourra se positionner dès à présent sur le turbo CALL Société Générale 1129S qui cote 0.35 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 42% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 45.2 EUR, limitera le risque à -35%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.