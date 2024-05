La configuration du titre Genmab A/S donne des signes de stabilsation et suggère l'ouverture de positions haussières afin de mettre à profit un rattrapage en direction des 2165 DKK.

Les fondamentaux solides du groupe confortent cette anticipation haussière sur le titre.



On pourra donc se positionner acheteur dans la zone de cours actuelle, par l'intermédiaire du turbo CALL Société Générale 281PS qui cote 0.46 EUR. Le ralliement de notre objectif permettrait de réaliser un gain est de l'ordre de 60% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 1820 DKK, limitera le risque à -35%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.