Techniquement, le titre Ahold Delhaize N.V. se situe proche de son support des 29.36 EUR. La configuration technique actuelle permet d'envisager un rebond significatif. Le niveau de survente des indicateurs complète les critères positifs du sous-jacent.



On pourra donc acheter le turbo CALL Société Générale 355FS qui cote 2.96 EUR.

On visera les 31.2 EUR sur le sous-jacent, soit un potentiel de l'ordre de 30% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 28.2 EUR, limitera le risque à -21%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.