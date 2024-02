(Alliance News) - SG Co Spa a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé son nouveau plan d'affaires jusqu'en 2026.

Les objectifs financiers comprennent un chiffre d'affaires de 50,3 millions d'euros, un EBITDA de 4,2 millions d'euros et un ratio NFP/Ebitda inférieur à 3,0x.

Les macro-domaines d'activité dans lesquels le groupe est actif sont le développement commercial, le divertissement et les médias, l'innovation numérique et la valorisation des données.

La société a expliqué que les fusions et acquisitions continueront d'être financées principalement par la capacité du groupe à générer des liquidités et en partie par l'effet de levier. "La croissance par le biais de lignes externes représente la principale ligne stratégique de développement des affaires et les sociétés cibles sont principalement évaluées en termes de complémentarité, de marginalité commerciale et de présence d'entrepreneurs/gestionnaires expérimentés similaires à la direction de SG Company, avec lesquels forger des relations de collaboration durables", peut-on lire dans la note de la société.

Davide Verdesca et Francesco Merone, respectivement CEO & Chairman et CFO de SG Company, ont commenté : "Le nouveau business plan a été développé sur une base plus solide et dans un contexte plus optimiste que les trois années écoulées, qui ont été particulièrement pénalisantes pour un groupe dont le cœur de métier est l'événementiel, dans un contexte de pandémie. SG Company est aujourd'hui la maison mère de plusieurs réalités, certaines déjà établies, d'autres en phase de développement, riches en professionnalisme et avec des objectifs financiers ambitieux, et entend communiquer à ses actionnaires qu'elle s'est engagée sur la voie de la croissance".

"Nous procédons à des activités de rationalisation organisationnelle afin d'améliorer les marges des entreprises matures, et pas seulement la croissance des volumes. Nous rencontrons également des entreprises, toujours dans le monde de la communication, qui peuvent nous apporter d'autres compétences professionnelles et nous permettre d'atteindre nos objectifs. En ce qui concerne les objectifs numériques, les valeurs présentées dans le dernier plan d'entreprise ont été dépassées et, toujours en ce qui concerne le nouveau plan, nous pensons que nous pouvons dépasser ou atteindre nos objectifs plus tôt que prévu, à la fois par une croissance organique ordinaire, mais surtout en continuant à nous concentrer fortement sur les acquisitions stratégiques".

L'action SG Co est dans le vert de 8,4 pour cent à 0,27 EUR par action.

