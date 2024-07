Un tribunal nigérian a ajourné mardi le procès pour blanchiment d'argent contre la bourse de crypto-monnaies Binance et deux de ses dirigeants au 11 octobre parce qu'un rapport médical ordonné par le tribunal pour l'un des accusés n'a pas été présenté comme preuve.

Binance et ses dirigeants, Tigran Gambaryan, citoyen américain et responsable de la conformité en matière de crimes financiers, et Nadeem Anjarwalla, ressortissant britannico-kenyan et directeur régional pour l'Afrique, ont été accusés d'avoir blanchi plus de 35 millions de dollars et de s'être livrés à des activités financières spécialisées sans licence.

La bourse est également accusée de quatre chefs d'accusation distincts de fraude fiscale. Ils ont tous plaidé non coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation.

M. Gambaryan a comparu devant le tribunal en fauteuil roulant mardi. Son procès est bloqué depuis le mois de mai, car il n'est pas en état de comparaître. Binance a précédemment déclaré que M. Gambaryan souffrait de paludisme et de pneumonie.

Le juge de première instance Emeka Nwite a exprimé sa frustration face à un différend concernant le dossier médical de M. Gambaryan. Le tribunal avait déjà ordonné que les documents soient communiqués par l'hôpital où il a été traité, mais le directeur de l'établissement n'a pas obtempéré.

Le juge Nwite a émis un mandat d'arrêt contre le directeur médical de l'hôpital, exigeant leur présence à la prochaine audience. Il a également ordonné que M. Gambaryan soit admis à l'hôpital pendant 24 heures "pour insister" et recevoir un traitement approprié.

Le mois dernier, deux législateurs américains ont demandé à l'ambassade des États-Unis au Nigeria de solliciter la libération de M. Gambaryan, qui est détenu depuis février, pour des raisons humanitaires en raison de son mauvais état de santé.

Binance n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat, mais conteste les accusations portées contre lui.

Le Nigeria a rendu Binance responsable de ses difficultés monétaires après que les sites de crypto-monnaies sont devenus les plateformes de choix pour échanger le naira nigérian, alors que le pays était confronté à une pénurie chronique de dollars et que la monnaie avait atteint un niveau plancher record.