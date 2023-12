Les sociétés de gestion d'actifs qui espèrent être parmi les premières à obtenir l'autorisation de lancer des fonds négociés en bourse (ETF) liés au prix au comptant du bitcoin ont mis à jour leurs dossiers auprès de la Securities and Exchange Commission jeudi et vendredi, les acteurs du marché estimant qu'une décision de l'autorité de régulation pourrait être imminente.

Vendredi en fin d'après-midi, BlackRock Asset Management, VanEck, Valkyrie Investments, Bitwise Investment Advisers, Invesco Ltd, Fidelity, WisdomTree Investments et une coentreprise entre Ark Investments et 21Shares avaient tous soumis aux régulateurs de nouveaux documents détaillant les dispositions prises par chacun d'entre eux avec leurs teneurs de marché pour garantir la liquidité et l'efficacité des échanges.

Des personnes familières avec le processus de dépôt ont déclaré que les émetteurs qui ont respecté les délais de révision des documents de fin d'année pourraient être en mesure de lancer l'ETF d'ici le 10 janvier, date à laquelle la SEC doit approuver ou rejeter l'ETF Ark/21Shares.

La SEC pourrait informer les émetteurs dès mardi ou mercredi qu'ils ont été autorisés à lancer l'ETF la semaine suivante, ont déclaré ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat en raison de la nature confidentielle des discussions.

Le cours du bitcoin a plus que doublé cette année pour atteindre un peu moins de 42 000 dollars, alimenté en partie par l'espoir que la SEC approuve bientôt un ETF bitcoin au comptant.

Si les régulateurs choisissent d'approuver les ETF bitcoin au comptant, ils pourraient en informer les émetteurs dès la semaine prochaine.

Valkyrie a également indiqué dans son dossier qu'elle prélèverait une commission de gestion de 0,80 % sur l'ETF, si la SEC approuve les produits au début de l'année prochaine. Ark et 21Shares avaient précédemment fait part de leur intention de prélever la même commission sur leur propre ETF.

Le Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund devrait être le moins cher, avec des frais de 0,39 % seulement.

Invesco a annoncé son intention de prélever des frais de 0,59 %, mais a ajouté dans son dossier qu'elle renoncerait à ces frais pendant six mois sur les 5 premiers milliards de dollars d'actifs que le nouveau fonds attirerait.

À l'heure actuelle, 14 gestionnaires d'actifs au total espèrent enfin obtenir l'approbation de la SEC pour des ETF en bitcoins. Au cours des dix dernières années, l'autorité américaine de régulation des marchés financiers a rejeté plusieurs tentatives de lancement de ces produits, invoquant des craintes de manipulation du marché et l'incapacité des émetteurs potentiels à protéger les investisseurs. À ce jour, les seuls ETF sur les crypto-monnaies approuvés sont liés à des contrats à terme sur le bitcoin et l'ethereum, qui sont négociés sur le Chicago Mercantile Exchange.

Grayscale Investments et Hashdex, qui espèrent tous deux convertir des produits existants en ETF de bitcoins au comptant, ont soumis leurs propres mises à jour au début du mois.

La SEC n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. (Reportage de Suzanne McGee et Hannah Lang ; Rédaction d'Ira Iosebashvili et Diane Craft)