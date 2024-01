BlackRock a fixé des frais de 0,30 % pour son projet de fonds négocié en bourse sur le bitcoin au comptant, ce qui est nettement inférieur aux frais facturés par certains de ses pairs.

Le gestionnaire d'actifs a divulgué lundi les frais pour son iShares Bitcoin Trust. En comparaison, Valkyrie Investments et Fidelity facturent des frais de 0,80 % et 0,39 %, respectivement, pour leurs ETF de bitcoins au comptant prévus.

La course aux ETF bitcoin s'est intensifiée avec plus d'une douzaine de participants, dont des crypto-natifs comme Grayscale et des poids lourds de la finance traditionnelle comme BlackRock, qui se disputent une part du marché.

L'euphorie entourant ce véhicule d'investissement a propulsé le prix du bitcoin et contribué à renforcer la confiance dans le secteur, ébranlé par l'effondrement de FTX en novembre 2022.

ARK 21Shares Bitcoin ETF, un autre ETF proposé, a également fixé des frais de 0,25 % lundi. (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)