Les actions de Coinbase, la plus grande plateforme américaine de crypto-monnaies, ont bondi de 13 % lundi après que l'opérateur boursier Cboe a déclaré qu'il travaillait avec la société Cypto dans le cadre de ses efforts pour lancer un fonds négocié en bourse sur le bitcoin.

Vendredi, le Cboe a renouvelé sa demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour le lancement d'un fonds négocié en bitcoin par le gestionnaire d'actifs Fidelity. Dans cette demande, il a désigné Coinbase comme la plateforme cryptographique qui aiderait la bourse à contrôler les manipulations dans l'ETF.

Le Cboe a cherché à répondre aux préoccupations de la SEC concernant le fait que son dossier initial ne mentionnait pas les plateformes de crypto-monnaies qui l'aideraient à détecter les fraudes sur les marchés bitcoins sous-jacents, a rapporté Reuters en citant une personne familière avec le dossier.

La SEC a également fait part au Nasdaq des mêmes préoccupations concernant un dossier similaire déposé récemment par BlackRock pour un ETF spot sur le bitcoin, a déclaré cette personne.

La SEC a rejeté des dizaines de demandes d'ETF bitcoin au comptant ces dernières années, estimant qu'elles ne répondaient pas aux normes visant à prévenir les pratiques frauduleuses et manipulatrices et à protéger les investisseurs. Le secteur des ETF tente de trouver un moyen de répondre à cette préoccupation.

Les actions de Coinbase ont clôturé en hausse de 11,7 % à 79,93 dollars lundi, et ont plus que doublé cette année.

Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a atteint son plus haut niveau en un an le mois dernier, après que BlackRock et Fidelity ont déposé une demande de lancement d'ETF sur le bitcoin.

Ces dépôts ont eu lieu quelques semaines après que la SEC a poursuivi Coinbase et Binance, alléguant une violation de ses règles, dans le cadre d'une répression réglementaire importante sur le secteur des actifs numériques. Les deux sociétés nient ces allégations.

Le bitcoin s'échangeait à 31 029 dollars, en hausse de 1,32 %, tandis que l'ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde, a augmenté de 1,94 % pour atteindre 1 964 dollars (reportage de Chibuike Oguh à New York ; édition de Michelle Price et Conor Humphries).