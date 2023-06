C'est un temps utile pour être un altcoin. L'insécurité règne.

Une flopée d'altcoins - un fourre-tout pour la plupart des cryptomonnaies à l'exception du bitcoin et de l'éther - ont été harponnés dans des poursuites judiciaires intentées par les régulateurs américains contre les bourses Binance et Coinbase la semaine dernière, martelant les prix des jetons.

C'est énorme. Plus de 50 cryptomonnaies d'une valeur totale de plus de 100 milliards de dollars et représentant environ 10 % du marché global, sont désormais considérées par le chien de garde de la SEC comme des titres, selon CCData.

Parmi les principaux acteurs, par exemple, solana, polygon et cardano ont chuté de 23 % à 32 %.

"Les classifications de sécurité affecteraient toutes les bourses de crypto-monnaies américaines, entraînant une fermeture forcée de diverses paires d'altcoins", a déclaré Vetle Lunde, analyste principal chez K33 Research.

Il reste à voir si les tribunaux américains acceptent la classification de la SEC, mais les effets se font déjà sentir - Robinhood Markets a déjà déclaré qu'il retirerait solana, cardano et polygon de sa plateforme. Les acteurs du marché affirment que d'autres bourses pourraient suivre le mouvement.

Cela rendrait plus coûteux le fonctionnement des jetons individuels et la cotation des crypto-monnaies sur les bourses.

"Les titres ne peuvent être décrochés que par des courtiers, et seulement sur des bourses réglementées, et seulement avec des chambres de compensation et des agents de transfert et des certificats physiques", a déclaré Ryan Rasmussen, analyste chez Bitwise Asset Management, au Reuters Global Markets Forum. "Il s'agirait certainement d'un obstacle à la mise en œuvre par les bourses.

Selon les acteurs du marché, la classification de la SEC risque de nuire à l'intérêt des investisseurs pour les blockchains qui sous-tendent des jetons tels que solana et cardano, deux chaînes notables pour le développement de la finance décentralisée et d'autres applications.

"Cela pourrait fondamentalement entraver leur capacité à obtenir un financement des États-Unis", a déclaré Lucas Kiely, directeur des investissements de la plateforme d'investissement numérique Yield App, ajoutant que cela aurait probablement un impact sur l'intégration des développeurs et des utilisateurs.

La Cardano Foundation et la Solana Foundation ont déclaré à Reuters qu'elles n'étaient pas d'accord avec la classification par la SEC de leurs jetons comme un titre en vertu de la loi américaine, mais qu'elles étaient impatientes de travailler avec les régulateurs pour obtenir plus de clarté. Polygon Labs a refusé de commenter.

SILENCE SUR LE FRONT DU BITCOIN

Les grands noms de la crypto-monnaie ont étonnamment bien résisté.

Le bitcoin et l'éther n'ont pas été cités dans la plainte de la SEC, pas plus que les stablecoins tels que le tether et l'USC Coin.

Le bitcoin et l'éther ont néanmoins perdu respectivement 4,5 % et 8 % depuis le dépôt de la première plainte de la SEC il y a une semaine, ce qui montre que les investisseurs sont toujours inquiets au sujet des crypto-monnaies.

"La SEC n'a pas dit que BTC, ETH ou les stablecoins sont généralement des titres non enregistrés, et ces actifs représentent au moins 75% de la capitalisation boursière totale de la crypto", a déclaré Alex Thorn, responsable de la recherche à l'échelle de l'entreprise chez Galaxy Digital.

De nombreux investisseurs ont également tendance à se tourner vers le bitcoin en temps utile, le considérant comme un refuge relativement sûr parmi les crypto-actifs, et cette fois-ci n'est pas différente. La part du bitcoin sur le marché des cryptomonnaies passant à 47,6 % contre 45 % avant les poursuites, selon le traqueur de données CoinMarketCap.com.

Noelle Acheson, économiste spécialisée dans les crypto-monnaies, a déclaré que les données du marché indiquaient que les détenteurs de bitcoins à long terme ne bougeaient pas.

Parmi les traders de bitcoins, ceux qui détiennent la pièce depuis moins de cinq mois ont été les plus actifs la semaine dernière, représentant 76,4 % du volume des dépôts, selon la société d'analyse Glassnode. En revanche, les investisseurs en bitcoins qui détiennent leurs pièces depuis plus de cinq mois ont semblé relativement calmes et n'ont représenté que 1,9 % du volume des dépôts.

Selon certains observateurs du marché, la baisse des prix des altcoins pourrait attirer les investisseurs à la recherche de valeur.

Les produits d'investissement qui suivent les altcoins ont enregistré des entrées nettes positives - bien que faibles - cette année, contrairement au bitcoin et à l'éther, comme l'ont montré les données de Coinshares lundi.

"Les altcoins (...) représentent des actifs dont le développement est beaucoup plus précoce que celui du bitcoin, et les investisseurs sont prêts à leur accorder le bénéfice du doute, à conserver leur investissement et à espérer qu'ils porteront leurs fruits", a déclaré James Butterfield, analyste chez CoinShares.