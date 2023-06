Que penserait Satoshi de tout cela ?

Le bitcoin, la monnaie créée pour subvertir l'establishment financier, s'est débarrassé de plusieurs semaines de maladie grâce au soutien de la fine fleur de Wall Street.

La crypto-monnaie originale a fait un bond de 20 % pour atteindre son plus haut niveau en deux mois, à 30 182 dollars, au cours des 11 derniers jours, après que BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a fait part de ses espoirs de créer un fonds négocié en bourse (ETF) pour le bitcoin aux États-Unis.

BlackRock a déposé une demande de création d'un tel ETF le 15 juin, sans se laisser décourager par le fait que la Securities and Exchange Commission (SEC) a toujours rejeté toutes les demandes de ce type. Cette nouvelle a permis au bitcoin de sortir du marasme et de mettre fin à deux semaines consécutives de pertes.

L'enfant rebelle de Satoshi Nakamoto est revigoré par la perspective d'un ETF qui offre aux investisseurs une exposition au bitcoin au comptant sur une bourse américaine réglementée, sans les tracas de la garde.

La valeur marchande du bitcoin a augmenté pour représenter près de la moitié du marché global des cryptomonnaies, qui s'élève à 1 100 milliards de dollars, soit sa part la plus élevée depuis plus de deux ans, selon le site de suivi des données CoinMarketCap.com. Sa part était d'environ 40 % au début de l'année, alors qu'elle n'était que de 34 % en 2018.

"La nouvelle du dépôt de l'ETF est la preuve de l'adoption et de l'intérêt des principaux acteurs mondiaux, ce qui est, bien sûr, intéressant pour les investisseurs institutionnels et les traders", a déclaré Mikkel Morch, président du fonds d'investissement dans les actifs numériques ARK36.

L'optimisme de certains défenseurs des crypto-monnaies est alimenté par le fait que BlackRock a toujours obtenu le feu vert de la SEC pour les ETF en général, bien qu'il n'ait jamais déposé de demande pour un ETF sur les crypto-monnaies auparavant. Selon Andrew Bond, analyste chez Rosenblatt Securities, BlackRock peut se targuer d'un taux d'approbation de 575-1.

Depuis le dépôt de la demande de BlackRock, Invesco et WisdomTree ont également déposé une nouvelle demande d'ETF sur le bitcoin après avoir vu leurs demandes précédentes rejetées par l'autorité de régulation.

La mini-rush de demandes auprès de l'organisme de surveillance américain survient quelques jours après que la SEC a poursuivi les principales bourses de crypto-monnaies Coinbase et Binance pour avoir prétendument enfreint les lois sur les valeurs mobilières, jetant ainsi un froid sur le marché des crypto-monnaies.

Mais tout le monde n'est pas prêt à se lancer dans l'aventure.

"Vous connaissez les règles du jeu en matière d'actions et d'obligations. Mais vous ne savez pas exactement quelles seront les règles pour les crypto-monnaies", a déclaré Rick Meckler, partenaire de Cherry Lane Investments à New Vernon, dans le New Jersey.

"Par conséquent, il est difficile pour de nombreuses personnes, dont moi-même, de choisir une catégorie d'investissement.

ROULER SUR LES CONTRATS À TERME

À l'heure actuelle, les investisseurs américains qui cherchent à s'exposer aux crypto-monnaies sur les marchés boursiers sont limités aux ETF basés sur les contrats à terme. Ces fonds suivent les contrats à terme sur le bitcoin, qui s'accompagnent de coûts supplémentaires liés à la reconduction des contrats les jours de règlement.

Par exemple, le Bitcoin Strategy ETF de ProShares a augmenté de 62 % cette année, alors que le bitcoin a fait un bond de 82 %.

Bryan Armour, directeur de la recherche sur les stratégies passives pour l'Amérique du Nord chez Morningstar, a déclaré qu'un ETF bitcoin au comptant pourrait être un moyen plus rentable pour les investisseurs de négocier.

"Il ne semble pas que la plupart des détenteurs d'ETF cryptographiques soient des institutionnels - les actifs sont assez dispersés", a-t-il ajouté.

Les produits d'investissement en crypto-monnaies ne représentent encore qu'une infime partie du marché global. Si l'on exclut les Grantor Trusts - réservés aux investisseurs accrédités - comme le Grayscale Bitcoin Trust, le marché actuel des ETF cryptographiques s'élève à environ 2 milliards de dollars, selon MorningStar Direct, soit moins de 2 % de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.

BITO, le premier ETF à terme sur le bitcoin et le plus rapide à atteindre une capitalisation boursière d'un milliard de dollars après son lancement en 2021, a ouvert la voie à une vague de lancements d'autres ETF à terme.

Environ 48 % des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête menée cette année auprès de 549 investisseurs professionnels internationaux par TrackInsight, J.P. Morgan Asset Management et State Street ont déclaré qu'elles envisageraient d'investir dans des produits négociés en bourse à crypto-monnaie unique, contre 37 % qui étaient intéressées par un investissement direct.

"Je dirais que BlackRock s'intéresse autant aux particuliers qu'aux investisseurs institutionnels", a déclaré David Wells, PDG d'Enclave Markets.

"Ils peuvent commencer avec les institutions, mais espèrent potentiellement que le bitcoin est une option qui va dans les portefeuilles de retraite des investisseurs, et espèrent que le nom de BlackRock est une incitation suffisamment forte pour acheter, et c'est un grand attrait pour les investisseurs de détail."