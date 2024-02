La finance décentralisée - DeFi - connaît un second souffle.

Les sommes déposées dans ce type de projets cryptographiques ont bondi ces derniers mois, emportées par le rallye du bitcoin, stimulé par le lancement d'ETF bitcoin au comptant aux États-Unis.

La valeur totale des jetons (TVL) déposés sur les blockchains axées sur les DeFi a augmenté d'environ 40 % depuis novembre pour atteindre environ 60 milliards de dollars, atteignant le mois dernier son niveau le plus élevé depuis août 2022, selon le fournisseur de données DeFi Llama.

Ironie du sort, l'infiltration du bitcoin dans le système financier centralisé classique a effectivement favorisé la prise de risque dans le monde décentralisé des cryptomonnaies.

"L'augmentation du DeFi TVL est un indicateur de l'augmentation de la spéculation dans l'espace des actifs numériques, les gens étant à la recherche de la prochaine histoire et du prochain produit en vogue", a déclaré Austin Alexander, cofondateur de la société LayerTwo Labs, spécialisée dans les transactions en bitcoins.

Les volumes d'échanges quotidiens sur les protocoles DeFi ont atteint 7,3 milliards de dollars au début du mois de janvier, soit le niveau le plus élevé depuis mars 2023. Selon CoinGecko, la capitalisation boursière des jetons cryptographiques liés au DeFi est passée de 72 milliards de dollars au début du mois de décembre à 77 milliards de dollars.

L'éthique du DeFi est radicalement différente de celle du système financier réglementé. Il cherche à reproduire les processus habituels d'investissement, d'emprunt et de négociation, mais dans un monde décentralisé où les transactions de pair à pair sur la blockchain sont exécutées par le biais de contrats intelligents, sans que les banques ou les courtiers n'agissent en tant qu'intermédiaires.

L'anticipation de la baisse des taux d'intérêt américains a également renforcé l'attrait des protocoles DeFi, où les investisseurs peuvent déposer leurs jetons de crypto-monnaie en échange de rendements, affirment de nombreux acteurs du marché.

"Pour la première fois depuis environ un an, le taux que vous pouvez obtenir en DeFi est plus élevé que le taux du Trésor américain", a déclaré Michael Rinko, analyste chez Delphi Digital.

Par exemple, le populaire protocole Aave a offert des taux de pourcentage annuels sur les dépôts de stablecoins USDC basés sur l'ethereum de plus de 14 %, selon le tracker Aavescan.

"Le marché est en avance (sur les baisses de taux de la Fed) en termes de flux de capitaux vers DeFi", a déclaré Phillip Shoemaker, directeur exécutif de la plateforme d'identification décentralisée Identity.com.

Méfiez-vous de l'extrême volatilité qui a caractérisé ce secteur ces dernières années ; les dépôts dans les blockchains axées sur DeFi ont bondi de 17,3 milliards de dollars en janvier 2021 à près de 178 milliards de dollars en décembre de la même année, avant de tomber sous la barre des 40 milliards de dollars en décembre 2022, selon les données de Defi Llama.

SOLANA S'ENVOLE ET GLISSE

La récente hausse des dépôts de DeFi a coïncidé avec une flambée des prix du bitcoin et de l'ethereum au début du mois de janvier, principalement sous l'impulsion des ETF (exchange-traded funds) américains de bitcoin au comptant.

"Les traders disposent de plus de liquidités parce que leur bitcoin et leur ethereum valent plus cher, ils commencent donc à descendre dans l'échelle des risques et à s'aventurer dans des actifs plus risqués", a déclaré Thomas Tang, vice-président et responsable des investissements de la société de capital-risque Ryze Labs.

Pourtant, malgré un début d'année fulgurant, le bitcoin et l'ethereum - les deux plus grandes crypto-monnaies - ont abandonné la plupart de leurs gains et n'affichent plus que 0,2 % et 0,5 % de hausse respectivement.

Les prix de nombreux jetons DeFi s'en sont ressentis.

Un indice CoinDesk qui suit les jetons liés au DeFi a chuté de 13 % en 2024, tandis que le jeton de la blockchain Solana - l'une des chaînes DeFi les plus populaires - a perdu 5,7 %.

Certains acteurs du marché pensent que l'activité DeFi pourrait être plus durable cette fois-ci, étant donné que le prix de Solana a quadruplé au cours des six derniers mois, dépassant de loin celui du bitcoin et de l'ethereum.

D'autres prévoient des mois difficiles pour DeFi, les marchés financiers repoussant une fois de plus les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

Il reste également à voir si les nouvelles offres de rendement de DeFi sont durables, a déclaré Katie Talati, directrice de la recherche chez le gestionnaire d'actifs Arca.

"Je ne pense pas que nous verrons immédiatement l'impact des baisses de taux sur l'activité de DeFi, je pense qu'il faudra un certain temps pour voir les utilisateurs et l'activité revenir", a ajouté Katie Talati.