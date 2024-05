28 mai - Avec des récompenses minières réduites de moitié, des difficultés minières accrues et les nouveaux fonds négociés en bourse (ETF) bitcoin qui volent le capital des investisseurs, l'année a été difficile pour les mineurs de bitcoin.

Marathon Digital et Riot Platforms, parmi les plus grands mineurs cotés en bourse aux États-Unis, ont chuté respectivement de 10 % et 33 % depuis le début de l'année, alors même que le bitcoin a progressé de 60 % depuis le début de l'année pour atteindre 67 859 dollars, après avoir atteint un niveau record en mars.

Les sociétés minières suivent de près l'évolution du bitcoin, car un prix plus élevé stimule leurs marges bénéficiaires.

Toutefois, les analystes du marché ont déclaré que le lancement des 11 ETF bitcoin au début de cette année a incité certains investisseurs à se détourner des actions minières - qui étaient auparavant parmi les rares actions offrant une exposition au bitcoin - en faveur des ETF qui suivent le prix au comptant.

"Il y a eu beaucoup de flux d'argent institutionnel vers les ETF plutôt que d'utiliser les mineurs comme un substitut à l'exposition au bitcoin", a déclaré Pascal St-Jean, président du gestionnaire mondial d'investissement en actifs numériques 3iQ.

Les mineurs, avides d'énergie, rivalisent pour résoudre des énigmes mathématiques complexes afin de construire la blockchain du bitcoin et d'obtenir des récompenses sous la forme de nouveaux bitcoins.

Leurs récompenses ont été réduites de moitié en avril, passant à 3,26 bitcoins par bloc, dans le cadre d'un ajustement technique qui a lieu environ tous les quatre ans et qui vise à réduire le taux de création de nouveaux bitcoins.

En conséquence, le revenu des mineurs par transaction est passé de plus de 192 dollars en mars à seulement 60 dollars actuellement, soit le niveau le plus bas depuis septembre dernier, selon les données de Blockchain.com.

La difficulté du réseau Bitcoin - qui mesure la difficulté de miner un bloc de bitcoins - a augmenté de manière relativement constante depuis le début de l'année, selon les données de Blockchain.com, atteignant un niveau record au début du mois de mai.

"Les mineurs doivent travailler dur pour accroître leur efficacité, ce qui implique généralement d'acheter du matériel plus performant", explique David Morrison, analyste chez Trade Nation.

Les 14 mineurs cotés en bourse aux États-Unis, qui représentent 23 % de la puissance minière mondiale du bitcoin, sont mieux placés pour tirer parti du nouvel environnement, a déclaré J.P.Morgan en mai.

Cela est principalement dû à un meilleur accès au financement et, en particulier, au financement par actions qui "les aide à développer leurs opérations et à investir dans des équipements plus efficaces", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan.

Les mineurs de bitcoins cotés en bourse ont levé plus de 3 milliards de dollars de capitaux propres au cours du premier trimestre 2024, soit le montant le plus élevé de ces deux dernières années, a ajouté J.P.Morgan.

Pour limiter les coûts énergétiques, certains acteurs ont recours à la délocalisation de leurs activités dans des pays où les prix de l'énergie sont plus abordables et où les gouvernements sont plus favorables aux actifs numériques.

"Nous sommes moins optimistes en ce qui concerne les États-Unis en raison des risques potentiels tels que les discussions sur les taxes", a déclaré Youwei Yang, économiste en chef chez Bit Mining, qui a noté de nouvelles implantations en Éthiopie.

M&A ET EXPANSION DES CENTRES DE DONNÉES

Face à la baisse de leurs revenus, les analystes du marché s'attendent à voir se multiplier les fusions entre mineurs de bitcoins, ceux qui disposent de plus de capitaux s'attaquant aux mineurs moins efficaces pour rester compétitifs. CleanSpark a acheté davantage de plates-formes d'extraction et de petites installations d'extraction au début de l'année.

"Le marché reste divisé : les entreprises qui ont accès au capital sont en mesure de se développer, tandis que celles qui ont moins de chance vendent très probablement en raison de la baisse des revenus consécutive à la réduction de moitié", a déclaré Gregory Lewis, analyste de la société de courtage BTIG qui couvre les mineurs de bitcoins cotés en bourse aux États-Unis.

À la recherche de revenus supplémentaires, certaines sociétés de minage de crypto-monnaies se rallient à l'engouement pour l'intelligence artificielle, tirant parti de leurs réserves existantes de puissance informatique gourmande en énergie pour répondre aux besoins des systèmes d'intelligence artificielle.

Des mineurs tels que Bit Digital, Hut8 Iris Energy et Core Scientific se sont lancés dans les services d'intelligence artificielle ou le calcul à haute performance.

"Il y a tout simplement trop d'opérateurs miniers de bitcoins qui opèrent à une échelle inférieure, alors que la demande d'IA générative et de centres de données à forte densité de calcul continue de croître et de créer une concurrence pour le terrain et l'énergie", a déclaré Gautam Chhugani, analyste chez Bernstein.