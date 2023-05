Les choses s'accélèrent sur la blockchain du bitcoin.

Les transactions quotidiennes ont grimpé à un niveau record de 682 000 ce mois-ci, selon les données de Glassnode, soit près de 40 % de plus que le précédent pic de 2017. La domination du bitcoin, ou sa part du marché global des cryptomonnaies de 1,16 trillion de dollars, a gonflé à 44 %, contre 38 % au début de l'année.

Que se passe-t-il ?

C'est là qu'intervient le BRC-20, la première catégorie de jetons cryptographiques à être construite sur la chaîne de blocs bitcoin, en plus du bitcoin lui-même. Près de 25 000 de ces pièces expérimentales ont déjà été frappées cette année, ce qui a fait exploser le nombre de transactions.

"Les jetons BRC-20 constituent un phénomène inédit", a déclaré Gordon Grant, co-responsable des transactions chez Genesis Trading.

Principalement en raison de la création de ces jetons, la moyenne des transactions quotidiennes sur sept jours s'élève à plus de 531 000, soit près de deux fois plus qu'il y a un mois, selon les données de Blockchain.com.

Cette nouvelle catégorie de crypto-monnaie n'a pas d'utilisation spécifique au-delà de la spéculation, à l'instar des memecoins. Cependant, sa popularité naissante montre que le bitcoin n'est pas seulement une réserve de valeur ou une méthode de paiement, mais qu'il sert aussi de base au développement de nouvelles pièces et applications, auparavant considérées comme le domaine de blockchains plus modernes telles qu'Ethereum et Solana.

Certains investisseurs et développeurs considèrent la blockchain du bitcoin comme une base plus sûre à long terme pour la création de jetons et d'applications, à la suite du carnage cryptographique qui a suivi l'effondrement d'entreprises de premier plan comme FTX et d'une fuite générale des actifs les plus risqués, selon les acteurs du marché.

"Les gens ont vu ce qui est possible avec d'autres blockchains et ils veulent le faire avec le bitcoin. En tant que réseau le plus ancien, le bitcoin a des antécédents auxquels les gens peuvent faire confiance", a déclaré Alex Miller, PDG du réseau de développeurs de bitcoins Hiro.

Pourtant, la frénésie du BRC-20 a été volatile.

La valeur totale de ces jetons - qui sont généralement échangés sur des marchés secondaires, en particulier sur des bourses décentralisées - a dépassé le milliard de dollars au début du mois de mai, mais est retombée depuis à 446 millions de dollars, selon le tracker BRC-20.io.

INSCRIT SUR SATOSHI

La blockchain du bitcoin n'ayant pas été développée à l'origine pour soutenir un écosystème cryptographique, contrairement à Ethereum et Solana, les jetons BRC-20 sont créés en utilisant la théorie des ordinaux, qui permet d'inscrire des données sur chaque satoshi - la plus petite dénomination du bitcoin, ou cent millionième.

"Il n'y a pas beaucoup d'utilité en ce qui concerne les jetons BRC-20 et les Ordinals", a déclaré CJ Reim, collaborateur de la société de blockchain CoreDAO, bien qu'il considère la tendance comme "prometteuse" en termes d'intérêt pour la construction de produits sur la blockchain bitcoin.

La course à la création de ces nouvelles pièces n'a pas eu d'impact significatif sur le prix du bitcoin, qui s'échange sous la barre des 30 000 dollars depuis la mi-avril.

La création rapide de jetons BRC-20 n'a pas été sans susciter des controverses, les détracteurs estimant que l'émission de ces jetons a compliqué la tâche des utilisateurs qui souhaitent utiliser le bitcoin aux fins pour lesquelles il a été conçu à l'origine.

Les frais de "gaz", ou coûts de transaction sur la blockchain bitcoin, ont grimpé en flèche au cours du mois dernier, le total des frais libellés en dollars payés par jour frôlant un nouveau record historique de 17,8 millions de dollars par jour, selon les données de Glassnode.

Les frais de transaction médians ont atteint 30,91 dollars, contre une fourchette de 90 cents à 4,23 dollars entre janvier et le 1er mai, selon les données de Blockchain.com.

Le réseau s'est également considérablement ralenti. La congestion était telle que la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde, Binance, a dû interrompre brièvement les retraits de bitcoins le 7 mai.

"Bien que la congestion ait quelque peu diminué, elle reste élevée et, à son apogée, les utilisateurs attendaient plus de 30 heures pour que les transactions soient confirmées", a déclaré Nauman Sheikh, responsable de la gestion de trésorerie chez Wave Digital Assets, gestionnaire d'investissements dans les actifs numériques.

"Cela a repoussé les limites de la technologie du bitcoin.