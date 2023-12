Zurich (awp) - Le cours du bitcoin a connu une envolée en début de semaine, qui l'a propulsé dans la région des 45'000 dollars. La reine des cryptodevises était dopée par les espoirs de baisse des taux d'intérêts, ainsi que par la perspective d'une décision favorable pour le lancement de fonds indiciels cotés (ETF).

Mercredi vers 10h30, le bitcoin se négociait autour de 43'780 dollars, soit 14% de plus qu'une semaine plus tôt, après avoir atteint dans la nuit 44'420 dollars. Sa capitalisation de marché s'est ainsi enrobée de plus de 100 milliards de dollars à 853 milliards.

Sur les 30 derniers jours, la devise cryptographique de référence, qui a reconquis la marque des 42'000 dollars pour la première fois depuis avril 2022, s'est appréciée d'environ un quart (+165% depuis le début de l'année). Pour rappel, il y a un peu plus d'un an, le bitcoin avait vu son cours plonger à 15'000 dollars, dans le sillage des turbulences causées par la faillite retentissante de la plateforme crypto FTX.

"La baisse des rendements et le regain d'appétit pour les actifs plus risqués expliquent la hausse soutenue du bitcoin, en plus des espoirs d'approbation (d'un ETF adossé au bitcoin) par la SEC", a confié à AWP Ipek Ozkardeskaya, analyste senior auprès de Swissquote. Le rallye se propage doucement à toutes les parties du marché financier, et le bitcoin présente selon elle un "important potentiel".

A l'image du bitcoin, l'ether et nombre de seconds couteaux profitaient de la probabilité grandissante de voir le régulateur américain (SEC) donner son feu vert au lancement d'ETF qui permettraient aux investisseurs institutionnels de s'engager de manière plus résolue sur le marché crypto. Plusieurs experts pronostiquent un feu vert des autorités US dès le début de l'année prochaine.

Mais la hausse pourrait aussi prendre fin brutalement même en cas d'un verdict positif de la SEC. Mathieu Ziaei, gestionnaire de portefeuille chez Criptonite Asset Management, voit dans la tendance haussière actuelle l'illustration de l'adage "buy the rumour, sell the fact", et prévient qu'après l'euphorie actuelle on risque d'assister à des prises de bénéfices à grande échelle.

Numéro deux de la branche, l'ether s'est apprécié de 9,9% en rythme hebdomadaire à 2273 dollars, tandis que d'autres monnaies virtuelles comme le cardano ou le dogecoin ont une nouvelle fois connu une croissance à deux chiffres.

La valeur de marché des quelque 11'300 cryptodevises recensées par le portail spécialisé CoinGecko avoisinait les 1668 milliards de dollars, en hausse de près de 160 milliards sur une semaine. Avec une part de marché stable à 50%, le bitcoin continue de régner en maître sur la cryptosphère.

