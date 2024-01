Le gestionnaire d'actifs cryptographiques Bitwise a déclaré vendredi que 240 millions de dollars avaient afflué dans son fonds négocié en bourse (ETF) sur le bitcoin, soit le montant le plus élevé parmi les 10 produits de ce type qui ont commencé à être négociés jeudi.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé 11 ETF spot bitcoin cette semaine, dont iShares Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Trust et ARK 21Shares Bitcoin ETF de BlackRock, entre autres, après un bras de fer de dix ans avec l'industrie des actifs numériques. Au cours de la première journée de négociation, 4,6 milliards de dollars d'actions ont changé de mains pour l'ensemble des produits, selon les données du LSEG de jeudi qui suivent l'activité totale de négociation, y compris les flux entrants et sortants. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les données de Bitwise.

Grayscale, BlackRock et Fidelity ont dominé l'ensemble des transactions jeudi, selon les données du LSEG.

Ces produits marquent un tournant pour le secteur des crypto-monnaies, qui doit déterminer si les actifs numériques - encore considérés comme risqués par de nombreux professionnels - peuvent être plus largement acceptés en tant qu'investissement. Le marché surveille de près les flux entrants au cours des premiers jours de négociation.

"Nous pensons que ce marché se chiffrera en dizaines de milliards de dollars", a déclaré Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise.

Le ProShares Bitcoin Strategy ETF, le premier ETF de contrats à terme sur le bitcoin approuvé par la SEC en 2021, a accumulé 1 milliard de dollars d'actifs au cours de ses premiers jours de cotation.

"Égaler la performance de BITO au cours de la première semaine signifierait en effet un succès significatif, en particulier compte tenu de l'état actuel du cycle de marché", a déclaré Anthony Rousseau, responsable des solutions de courtage chez TradeStation.

Grayscale a été autorisé à convertir son fonds bitcoin existant en ETF jeudi, créant du jour au lendemain le plus grand ETF bitcoin au monde, avec plus de 28,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Son produit a enregistré des sorties de fonds de 95 millions de dollars jeudi, selon une source familière avec le sujet.

La SEC avait précédemment rejeté tous les ETF bitcoin au comptant pour des raisons de protection des investisseurs. Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré dans un communiqué mercredi que les approbations ne constituaient pas une approbation du bitcoin, le qualifiant d'"actif spéculatif et volatil".

Néanmoins, l'approbation réglementaire a déclenché une concurrence intense entre les émetteurs pour obtenir des parts de marché.

Vendredi, Franklin Templeton a réduit les frais de son ETF bitcoin à 0,19 % - le taux le plus bas à ce jour - et a renoncé entièrement aux frais sur les 10 premiers milliards de dollars d'actifs sous gestion du produit jusqu'au mois d'août.

Après le lancement de son ETF jeudi, Valkyrie a réduit une deuxième fois ses frais à 0,25 %. Son ETF Valkyrie Bitcoin a vu 29,44 millions de dollars affluer au cours de sa première journée de cotation, a déclaré la société. Reuters n'a pas pu vérifier ce chiffre dans l'immédiat.

Leah Wald, PDG de Valkyrie, s'est entretenue avec Reuters après la clôture du marché jeudi et a déclaré qu'il s'agissait d'une "bonne journée de négociation réussie".

Le prix du bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, était en baisse de 5,32 % à 43 696 $ (Reportage de Hannah Lang à Washington et Suzanne McGee, édition de Michelle Price, Kirsten Donovan et Matthew Lewis).