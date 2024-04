La naissance des fonds négociés en bourse (ETF) spot bitcoin et la recherche de nouveaux moyens d'investir dans l'intelligence artificielle ont éclipsé d'autres tendances sur le marché plus large des ETF au premier trimestre, mais les analystes affirment que d'autres thèmes tels que les ETF mono-pays et les ETF obligataires sont susceptibles de jouer un rôle jusqu'en 2024.

Voici quelques-unes des tendances identifiées par les acteurs du marché et les analystes pour le secteur des ETF pour le deuxième trimestre et au-delà.

JAPON

Alors que l'indice de référence Nikkei 225 a atteint son premier record depuis 1989, les investisseurs se tournent vers les ETF mono-pays axés sur le Japon. Au cours des derniers jours du premier trimestre, ce groupe d'ETF a enregistré des entrées de 3,3 milliards de dollars, soit plus de la moitié des 6,2 milliards de dollars qu'ils ont attirés tout au long de l'année 2023, selon les données de State Street Global Advisors. Près d'un tiers de ce montant, 996 millions de dollars, a afflué dans un seul ETF, le WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, selon les données de VettaFi. Ce fonds, qui exclut le risque de change, a particulièrement séduit les investisseurs et les traders, le yen ayant atteint son niveau le plus bas depuis 34 ans.

DÉPASSER LES "SEPT MAGNIFIQUES"

Les données de State Street montrent que le leadership du marché boursier américain semble s'étendre au-delà des valeurs technologiques de grande capitalisation. Alors que les ETF axés sur la technologie ont engrangé 9 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de l'année, seuls 500 millions de dollars ont été collectés en mars, a déclaré Matthew Bartolini, responsable de la recherche SPDR Americas chez State Street. À titre de comparaison, les ETF consacrés à l'énergie ont rapporté 1,2 milliard de dollars, les fonds industriels 1 milliard de dollars et l'immobilier 2 milliards de dollars.

Les investisseurs ont également montré un intérêt croissant pour les actions de valeur au cours du premier trimestre, a noté Brian Kraus, vice-président senior pour les ETF systématiques chez Hartford Funds. Il note que l'indice Russell 1000 Value a gagné 5,25 % en mars, alors que l'indice Russell 1000 Growth n'a progressé que de 2,78 %.

surveiller la fd et les fonds d'obligations

Les ETF obligataires à gestion active continuent d'accumuler des actifs et de se multiplier, même si l'attention se porte sur différentes tranches de cet univers à mesure que les responsables politiques de la Réserve fédérale se rapprochent d'une baisse des taux d'intérêt. Drew Pettit, directeur de la stratégie ETF chez Citigroup, souligne la rotation "risk on" qui a stimulé les ETF d'obligations d'entreprises, en particulier, et prévient que "la prise de risque est devenue particulièrement agressive" dans cet espace.

DE NOUVEAUX ACTEURS S'IMPOSENT

Si les trois principaux acteurs - BlackRock, Vanguard et State Street - continuent de représenter quelque 75 % des actifs du marché américain des ETF, qui pèse 8 200 milliards de dollars, de nouveaux venus se développent plus rapidement. Le lancement du Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, dont les actifs s'élèvent à 10 milliards de dollars, a entraîné une hausse de 16 % de l'ensemble des actifs des ETF de Fidelity, selon TrackInsight, soit le double de la croissance de Vanguard et le triple de celle de State Street. Le marché surveille également de près Invesco, Capital Group, Dimensional Fund Advisors et même des acteurs plus petits, comme Janus Henderson.

NOUVEAUX RISQUES, NOUVELLES STRATÉGIES

Pour l'instant, a déclaré M. Pettit de Citigroup, les investisseurs continuent à se concentrer davantage sur l'exposition au marché au sens large que sur les risques émergents. Mais il s'attend à ce que cela change au fur et à mesure que les mois à venir se dérouleront et que les inquiétudes géopolitiques et la volatilité des marchés entraîneront une prise de conscience accrue des risques. "À mesure que ces risques apparaîtront, nous verrons les investisseurs se tourner vers des ETF plus spécifiques et plus ciblés, tels que les fonds sectoriels.