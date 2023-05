Le bitcoin connaît indéniablement une année faste, mais il perd de son élan au moment même où l'on aurait pu s'attendre à ce qu'il passe à la vitesse supérieure.

Sa corrélation traditionnellement forte et positive avec les valeurs technologiques, en particulier les "mégatechnologies" et les valeurs de croissance qui ont explosé ces dernières semaines, s'est complètement effondrée.

La semaine dernière, la corrélation du bitcoin sur 30 jours avec le Nasdaq est devenue la plus négative depuis six mois, et sa corrélation avec l'indice NYSE FANG+TM des mégatransactions technologiques et de croissance a plongé à son niveau le plus négatif depuis près de quatre ans.

La récente poussée d'optimisme des investisseurs, qui pensent que l'essor de l'intelligence artificielle (IA), des logiciels ChatGPT et de la technologie avancée des puces électroniques va transformer les économies, est à l'origine de la montée en flèche des Big Tech.

On aurait pu s'attendre à ce que les cryptomonnaies suivent le mouvement, mais ce n'est pas le cas. Le bitcoin a dépassé les 31 000 dollars à la mi-avril, enregistrant un gain de près de 90 % depuis le début de l'année, mais il se négocie désormais à 27 000 dollars, ce qui ramène ses gains pour 2023 à environ 63 %.

Alors que des milliards de dollars ont afflué vers les grandes entreprises technologiques au cours des six dernières semaines, les volumes d'échanges et la demande de bitcoins ont chuté.

Matt Weller, analyste chez StoneX, estime qu'il ne semble pas y avoir de raison impérieuse d'acheter des bitcoins à l'heure actuelle et que le boom de l'intelligence artificielle a encore de beaux jours devant lui.

ChatGPT est ce que les crypto-monnaies veulent être : un produit de masse à usage instantané avec un taux d'adoption énorme", a-t-il déclaré, ajoutant : "Les crypto-monnaies ont perdu de leur attrait : "Les crypto-monnaies ont perdu de leur éclat au milieu de cette ruée vers l'or. Ou devrais-je dire, la ruée vers l'IA ?

LES SEPT MAGNIFIQUES

Le bitcoin, les crypto-actifs plus largement et les valeurs technologiques ont traditionnellement évolué en tandem en partant du principe qu'ils seront tous des éléments fondamentaux des économies disruptives, génératrices de croissance et efficaces de l'avenir.

M. Weller estime que la divergence s'est vraiment accentuée le 25 avril, lorsque Microsoft a été le premier des géants américains de la technologie à publier des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions.

Depuis le 25 avril, l'indice NYSE FANG+TM des grandes valeurs technologiques et de croissance a bondi de 24 %, soit près de trois fois le Nasdaq, plus large. Le bitcoin, quant à lui, est en baisse d'environ 1 % dans un contexte d'échanges plus irréguliers.

Ce qui soutient les grandes entreprises technologiques ne fait pas flotter le bitcoin.

Le boom de l'intelligence artificielle a pris de l'ampleur malgré la hausse des rendements obligataires et des taux d'actualisation. Cela a mis en évidence la sous-performance du bitcoin et suggère fortement qu'en dehors du monde raréfié de la Big Tech, les investisseurs font preuve de beaucoup plus de discernement.

En effet, selon les analystes de Barclays, sept valeurs technologiques américaines seulement ont été à l'origine de tous les rendements positifs de l'indice S&P 500 depuis le début de l'année.

Si le bitcoin est la couverture du dollar que ses adeptes prétendent qu'il est, il est confronté à des vents contraires provenant d'une Fed "plus élevée pour plus longtemps" et de la hausse des rendements américains qui poussent le dollar à nouveau à la hausse.

DEMANDE MARGINALE

Les analystes de la société de recherche sur le commerce de détail Vanda Research soulignent que si les investisseurs de détail n'ont été que des participants "marginaux" au récent boom de l'IA et de la technologie, ils se sont montrés encore plus froids à l'égard des crypto-actifs.

Leurs données sur les flux montrent que la rotation des titres cryptographiques vers les titres liés à l'IA a fait chuter les entrées de cryptoactifs à leur niveau le plus bas après la pandémie, soit 3,6 millions de dollars par jour, contre plus de 10 millions de dollars par jour quelques semaines plus tôt.

"Si la surperformance des titres de l'IA se poursuit, nous prévoyons que les commerçants de détail commenceront à rechercher d'autres noms de manière plus agressive ... ce qui réduira encore la demande pour les noms de crypto ", ont écrit les analystes de Vanda la semaine dernière.

Marco Iachini de Vanda s'est dit surpris que les cryptomonnaies n'aient pas suivi la technologie à la hausse. Elles les rattraperont un jour ou l'autre, mais pas avant que le rallye de l'IA ne s'étende d'abord aux valeurs technologiques et de croissance à plus petite capitalisation.

Jusqu'où le bitcoin peut-il remonter ? Les analystes de Standard Chartered estiment qu'il pourrait atteindre 100 000 dollars d'ici à la fin de 2024. Le soi-disant "hiver cryptographique" est peut-être passé, mais il faudrait un retournement spectaculaire du sentiment des investisseurs et de l'utilisation des crypto-monnaies pour que cela devienne une réalité.